BREAKING | Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei

Ciprian Ciucu (47 de ani) este noul primar general al Capitalei. Edilul de la sectorul 6 a câștigat alegerile cu un procent de 32 la sută, în timp ce candidatul situat pe poziția a doua, Daniel Băluță, a avut 27 de procente

Ciprian Ciucu, în vârstă de 47 de ani, a dat peste cap toate pronosticurile și a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei. Rezultatele finale ale scrutinului marcat de o prezență destul de mare la vot a bucureștenilor din sectorul 6, l-au poziționat în fruntea clasamentului, confirmând trendul ascendent pe care l-a avut în ultimele luni.

Ce a declarat Ciprian Ciucu după vot

Prezent la vot în prima parte a zilei, acesta a declarat după ieșirea de la urne:

„Am votat cu inima împăcată pentru că am făcut tot ce am putut în această campanie. Am votat pentru proiecte, un București dezvoltat, nu centru steril, pentru integritate, cu inima împăcată pentru această campanie. Dn păcate este un singur tur. De-acum voi fi unul care va promova cel mai mult alegeri în două tururi. Aștept rezultatele, sunt foarte încrezător. Au fost tot felul de manipulări prin sondaje de opinie”. Acesta a ținut de asemenea să precizeze că se teme că voturile ce i-au fost atribuite ar putea fi anulate din cauza unei probleme de natură tehnică. Și le-a cerut tuturor reprezentanților PNL din secțiile de votare să fie foarte atenți la numărătoare. „Sunt probleme pe buletinele de vot. Am depistat eu una: pe verso se poate impregna, pe o altă căsuță, la o altă candidată, cerneala. Îi rog pe oamenii care sunt atenți în secții să se uite la fiecare vot. Îi rog să se numere cu atenție și voturile pentru cine s-a retras”, a declarat acesta la un post TV, cu doar două ore înainte de închiderea scrutinului.

Ciprian Ciucu, de la sectorul 6, direct la PMB

Reprezentantul PNL a obținut al doilea mandat consecutiv de primar al Sectorului 6, în anul 2024, cu un scor impresionant. Cel mai mare rezultat obținut în București în acel scrutin. Printre realizările edilului, se numără prima creșă ridicată în Sectorul 6 după 46 de ani, prima bancă locală de alimente din România sau cel mai lung parc liniar din România.

Înainte să ajungă primar, vicepreședintele PNL a lucrat la Relații Publice la Președinție. Activase într-un ONG unde s-a ocupat de comunicare și marketing. A studiat Științele Politice la SNSPA, a făcut și un master. A fost și profesor, la Universitatea din București, timp de câțiva ani.

