Acasă » Știri » Ciprian Ciucu a votat! Mesajul transmis de candidatul PNL: ”Am făcut tot ce am putut în această campanie”

De: Denisa Iordache 07/12/2025 | 09:57
Ciprian Ciucu a votat
Capitala României iese la vot astăzi, 7 decembrie 2025, după ce funcția de primar general a rămas vacantă în urma alegerii lui Nicușor Dan în fruntea statului. Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, se află printre primii români care și-au exercitat dreptul de vot. Toate detaliile în articol. 

După ce a pus ștampila pe vot, Ciprian Ciucu a avut un mesaj clar pentru români și i-a îndemnat pe aceștia să iasă la vot: 

” Nu mai plouă, deci să vină la vot! Era vremea bună. Am votat cu inima împăcată pentru că am făcut tot ce am putut în această campanie și îi chem pe oameni la vot, să vină să voteze, să-și exprime votul”.

Mai mult, candidatul PNL a spus că de acum înainte va fi unul dintre cei care va promova votul în două tururi, „pentru că am văzut că votul într-un singur tur poate să ducă la o fărâmițare foarte mare a spectrului politic. Cel puțin pentru primar, pentru altfel de legitimitate”. 

Candidatul PNL a declarat că este „foarte încrezător” în aceste alegeri. 

”Am votat pentru proiecte, București dezvoltat, nu centru steril, pentru integritate, cu inima împăcată pentru această campanie. Îi chem pe oameni la vot. Din păcate este un singur tur. De-acum voi fi unul care va promova cel mai mult alegeri în două tururi. Aștept rezultatele diseară, sunt foarte încrezător. Au fost tot felul de manipulări prin sondaje de opinie. Rămân încrezător (…). Nu mai plouă, deci să vină la vot. Este foarte important ca fiecare să vină și să voteze. Dacă există un risc nu îmi dau seama, dar sunt încrezător”, a mai spus Ciucu.

