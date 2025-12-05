Scandalul care zguduie Capitala, înainte de alegeri. Ilegalitatea în care e implicat și președintele Nicușor Dan

Clipul electoral filmat la Cotroceni aprinde lupta pentru București. Scandalul crește de la o oră la alta, iar filmarea de la Cotroceni îi pune pe jar pe Drulă, Nicușor Dan și întregul BEC.

Un clip filmat la Cotroceni, declarat ilegal. BEC intervine în forță

În plină febră electorală, cu doar patru zile înainte de vot, un videoclip postat de Vlad Voiculescu a aruncat scena politică în aer. Materialul – filmat în incinta Palatului Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan, candidatul USR Cătălin Drulă și consilierul prezidențial onorific Vlad Voiculescu – a fost declarat de BEC București drept „material electoral ilegal”, realizat într-un spațiu instituțional al statului, cu potențial de a influența competiția electorală, anunță Mediafax.

Clipul a fost publicat de Vlad Voiculescu pe Facebook, imediat redistribuit de USR și de susținători ai lui Drulă, și în doar câteva ore a provocat o dezbatere furtunoasă. BEC a decis retragerea urgentă a înregistrării din online – nu doar a postării originale, ci și a tuturor copiilor, redistribuirilor și materialelor derivate. În motivare, Biroul Electoral notează clar: filmarea reprezintă publicitate politică, realizată într-un loc asociat instituțional cu Președinția României, ceea ce intră în contradicție directă cu regulile privind utilizarea resurselor publice în campanie.

În clip, Nicușor Dan și Drulă discută urbanismul Capitalei și acuză administrațiile de sector: „Ce s-a întâmplat pe București a fost că noi, pe 7%, am reușit să curățăm, iar la sectoare nenorocirile au continuat”, afirmă șeful statului. Drulă îi răspunde cu exemplul deja celebru al blocului construit între mormintele din Cimitirul Bellu, aprobat în perioada lui Daniel Băluță. Dialogul, înregistrat într-un cadru oficial, a fost interpretat drept un mesaj electoral mascat în favoarea candidatului USR.

Reacții în lanț: de la acuzații politice la justificările lui Nicușor Dan

BEC a invocat Regulamentul european privind transparența în publicitatea politică, definind clar calitatea de actor politic a lui Voiculescu, dar și caracterul electoral explicit al discuției. Candidatul PNL Ciprian Ciucu a reacționat imediat la acuzațiile lansate în video, catalogând afirmațiile drept „neadevăruri grosolane”.

La rândul său, Nicușor Dan a încercat să calmeze spiritele. Președintele a spus că filmarea a fost făcută „într-un spațiu public”, în timpul recepției oficiale de Ziua Națională, unde „oricine este filmat și filmarea poate fi folosită”. Întrebat direct dacă sprijină un candidat în campanie, șeful statului a replicat: „Sunt sigur că am grijă să nu încalc Constituția. De multe ori trebuie să tac când aș putea să vorbesc.”

Pentru BEC însă, contextul a fost suficient de clar: materialul a depășit limitele legal permise, iar eliminarea lui este obligatorie. Decizia invocă și articolul 65 din Legea 115/2015, care interzice folosirea mijloacelor de campanie într-un mod ce contravine legii.

Un scandal cu impact major în bătălia electorală pentru Capitală

În condițiile în care alegerile la Primăria București sunt extrem de strânse – ultimele trei sondaje realizate în același interval arată ordini complet diferite între Băluță, Ciucu, Drulă și Alexandrescu – incidentul de la Cotroceni poate schimba dinamica finală a campaniei.

Videoclipul, filmat într-unul dintre cele mai simbolice spații ale statului, a fost perceput de mulți alegători drept o implicare directă a președintelui în favorizarea unui candidat. Într-o capitală deja marcată de neîncredere, tensiuni politice și amintirea alegerilor locale anulate din 2024, orice gest interpretabil devine exploziv.

Rămâne de văzut dacă scandalul va lovi în Drulă prin asocierea cu un material ilegal, dacă Nicușor Dan va fi acuzat de partizanat sau dacă USR va transforma episodul într-o narativă de victimă în fața „sistemului”.

Un lucru e sigur: în ultimele zile ale campaniei, Bucureștiul nu mai fierbe doar din cauza sondajelor – ci și din cauza unui singur clip care, pentru BEC, a trecut linia roșie.

Un „precedent” care ridică semne de întrebare

Nu este pentru prima oară când președintele României se trezește prins în vârtejul controverselor electorale legate de USR și de candidatul formațiunii, Cătălin Drulă. Cu doar câteva luni în urmă, Nicușor Dan a provocat rumoare după ce a mers personal la sediul USR, unde s-a afișat public alături de Drulă. Imaginile din acea vizită au fost folosite intens în mediul online, fiind interpretate ca un semnal clar de susținere politică. Ulterior, șeful statului a încercat să stingă scandalul spunând că prezența lui a fost „în calitate de persoană fizică”, o explicație care a stârnit și mai multe reacții ironice, având în vedere statutul său oficial și momentul sensibil al campaniei. Acum, odată cu scandalul clipului de la Cotroceni, acest episod revine în atenție și conturează un tipar care îi complică serios președintelui poziția de neutralitate cerută de Constituție.

