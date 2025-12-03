Acasă » Exclusiv » Marea absentă de la Cotroceni. Motivul pentru care Delia a spus “pas” invitației lui Nicușor Dan

Marea absentă de la Cotroceni. Motivul pentru care Delia a spus "pas" invitației lui Nicușor Dan

De: Ana Maria Pasat 03/12/2025 | 17:26
Marea absentă de la Cotroceni. Motivul pentru care Delia a spus “pas” invitației lui Nicușor Dan
Delia Matache a fost marea absentă dintre vedetele prezente la recepția dată de președintele țării, la Cotroceni, cu ocazia Zilei Naționale. Artista devenise virală la învestirea lui Nicușor Dan. Asta după ce a fost filmată în timp ce se plângea de un disconfort creat de o durere cervicală. Aflați motivul pentru care vedeta a lipsit de la acest eveniment numai din CANCAN.RO.

Delia Matache a ieșit în evidență la învestirea lui Nicușor Dan, în funcția de președinte al țării, la finele lunii mai. Artista a onorat invitația de a fi prezentă la ceremonie, acolo unde s-a fotografiat, mândră, alături de nou șef al statului.

Delia Matache a lipsit de la recepția dată de Nicușor Dan la Cotroceni

Cu această ocazie, vedeta Antenei 1 a devenit virală, după ce a fost filmată în timp ce se plângea din cauza unei dureri cervicale, care nu i-a dat pace în acea zi, pe toată durata evenimentului. Fanii s-au amuzat de grimasa artistei, prin schimbarea spontană a expresiei faciale. Delia însăși, s-a autoironizat pe pagina sa de Instagram.

„Spondiloza cervicală în direct la TV. Mulțumesc pentru urările de sănătate”, a scris aceasta.

Motivul pentru care Delia Matache a lipsit de la recepția dată de Nicușor Dan

Ei bine, după acest episod, nu puțini au fost cei care se așteptau să o vadă pe Delia la recepția dată de Nicușor Dan cu ocazia Zilei Naționale. Și nu oricum! Ci în ipostaza în care ea și-a obișnuit fanii. Veselă, sănătoasă și la fel de încântată de întâlnirea cu șeful statului. Surpriză însă. Aceasta a fost marea absentă, dintre vedetele prezente. Motivul este însă unul întemeiat, iar artista a regretat că a ratat acest eveniment.

„Delia a fost plecată în acele zile într-o vacanță în afara granițelor, cu Răzvan (n.r. soțul acesteia). Își luaseră bilete înainte să primească invitația. Nu mai fuseseră plecați de ceva timp, dat fiind faptul că Delia a avut filmări toată vara pentru The Ticket, dar și concerte. Ei sunt fanii vacanțelor, au văzut cam toată lumea și au ajuns în cele mai exotice destinații, dar și în locuri istorice, încărcate de simboluri”, a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO pe persoană apropiată celor doi soți.

L-a lăsat singur pe prietenul Maticiuc

Printre vedetele prezente la Cotroceni, de 1 ecembrie, s-au numărat: Laura Cosoi, Andreea Raicu, Alexia și Alexandre Eram, Denis Rifai, Adrian Mutu, Viorel Rebengiuc, Irina Margareta Nistor, dar și Codin Maticiuc. Ultimul e prieten bun cu Delia și soțul acesteia, Răzvan Munteanu. De altfel, artista a filmat pentru Miami Beach 2, film produs chiar de Codin Maticiuc.

