Delia, nevoită să renunțe la marea ei pasiune! Filmările de la The Ticket i-au dat planurile peste cap

De: Ana Maria Pasat 23/11/2025 | 14:47
Cine ar fi crezut că un proiect TV o va face pe Delia să renunțe la una dintre marile sale pasiuni? Ei bine, fix asta s-a întâmplat cu ocazia participării sale, ca și jurat, la cel mai nou show al Antenei 1, The Ticket. Artista nu doar că a acceptat să participe toată vara trecută la filmări, ci și a declinat escapade și competiții montane de marcă. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Delia Matache și-a descoperit în urmă cu ceva ani una dintre marile sale pasiuni. Mai precis, cucerirea vârfurilor montane, alături de soțul său, Răzvan Munteanu. Cei doi au la activ performanțe de marcă. Mai mult, ei dețin echipamente de top în care au investit bani frumoși.

Totodată, au făcut saltul dur, periculos, dar și spectaculos în același timp, direct în competițiile internaționale de alergare montană de tip skyrunning, cărora le dedică o parte a timpului lor. Au obținut rezultate de top, motiv pentru care, pe baza acestora, au fost admiși în cele mai importante etape de Cupă Mondială. Ultima la care au concurat a fost cea din Italia, de la finele lunii iunie. Acolo unde Delia a avut de parcurs 50 de kilometri pe un traseu cu peste 2000 – 3000 de metri diferență de nivel.

Delia Matache e pasionată de alpinism

Marea pasiune a Deliei Matache, pusă pe pauză

De atunci însă, cei doi soți nu au mai participat în vreo altă competiție. Ei s-au încumetat la a mai doborî altitudini abia la finele lunii august.

Motivul acestor absențe are legătură cu cel mai nou show al Antenei 1, The Ticket. Acolo unde Delia are misiunea de jurat, emisiunea fiind prezentată de Cătălin Bordea și Nelu Cortea. Cum filmările au avut loc toată vara trecută, artista a fost nevoită să facă o pauză.

„La anul probabil vom merge mai mult. Vara aceasta, cu filmările la The Ticket, nu prea s-a mai reușit”, a mărturisit soțul Deliei, Răzvan Munteanu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cum își menține forma fizică

Cu toate acestea, artista a continuat să-și păstreze forma fizică. Nici ea, nici soțul său, nu au renunțat la orele de alergat. Semn că marea lor pasiune a fost pusă doar pe pauză, nu scoasă definitiv din rutina acestora.

Până la revenirea Delie în competițiile internaționale, de notat că performerii sunt răsplătiți, ca și la tenis, cu sume în bani. Păstrând proporțiile, acestea sunt mai mult simbolice și nu constituie decât o mică motivație pentru a face performanță.

