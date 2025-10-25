Acasă » Exclusiv » Delia Matache a profitat de ocazie și și-a înlăturat “rivala”. O ceartă dintre doi artiști consacrați i-a schimbat destinul vedetei

Delia Matache a profitat de ocazie și și-a înlăturat “rivala”. O ceartă dintre doi artiști consacrați i-a schimbat destinul vedetei

De: Ana Maria Păsat 25/10/2025 | 23:40
O ceartă dintre doi artiști consacrați ai vremii i-a schimbat destinul Deliei Matache. Artista a profitat de ocazie și a intrat în trupa N&D cu care a făcut furori. Mai târziu, a ales o carieră solo, care a impus-o pe piața muzicală autohonă. Aflați numai din CANCAN.RO care sunt ”personajele-cheie” de la începutul carierei acesteia. Și, de asemenea, în ce relație se află în prezent, cei doi artiști care nu și-au mai vorbit ani buni.

Delia Matache este, fără îndoială, una dintre cele mai bune voci feminine autohtone. Rezistă pe piață de ani buni și este la fel de carismatică și pe micul ecran, fiind în același timp și o vedetă preferată de producătorii show-urilor TV.

Delia Matache a avut de câștigat din colaborarea cu Nick. Foto: Facebook

Artista a știut de mică ce a vrut. Având și exemplul mamei sale, pe care o însoțea la concerte, pasiunea sa pentru muzică datează încă din copilărie. A terminat apoi un liceu de specialitate și știe să cânte la mai multe instrumente muzicale.

Cum i-a luat locul Delia Matache partenerei lui Nick

Începutul carierei sale are însă legătură cu trupa N&D, în mare vogă la acea vreme. Mai puțină lume știe însă că artista a ajuns să cânte cu Nick după o ceartă pe care acesta a avut-o cu o altă cântăreață, căreia i-a propus să-i fie parteneră de scenă! Aceasta este Cristina Munteanu, care-n prezent a refăcut cu colegul său, Gabi, trupa AS XX. Ce s-a întâmplat practic între ea și Nick ne spune chiar artista. Cert e că atunci când doi se ceartă, al treilea câștigă…

„Eu sunt scorpion. Zodia care iartă destul de des, dar te mai bagă în seamă abia peste 10 ani. Singurul dintre toți artiștii cu care m-am certat e Nick de la N&D. Dar nu vreau să dau din casă și să pun paie pe foc pentru că lucrurile dintre noi s-au mai ameliorat. Gabi (n.r. colegul său de trupă) era în armată. Erau începuturile noastre cu AS XX, până în Inima te cheamă. Și am plecat în București pentru că Nick voia să cânte cu mine. Am și cântat cu el, chiar avem o piesă. Era la început, în 1998, înainte să fie cu Delia. Eram pe aceeași lungime de undă. Și el era un caracter puternic. Și ne-am ciondănit pe piesă. Apucasem să i-o fredonez Inima te cheamă. El ar fi vrut să o fac cu el, dar ideea era a mea. Apoi băieții s-au împăcat, iar eu mam întors în trupa mea. Nick s-a șucărit atunci că nu am rămas cu el. M-a chemat și acum doi ani, când m-a sunat soția sa, cu care sunt prietenă”, a mărturisit Cristina Munteanu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

După ce s-a despărțit de Nick, deja consacrată, Delia a urmat o carieră solo, care i-a adus succesul de acum.

