Președinția va semna declarația de onoruri militare pentru înmormântarea Rodicăi Stănoiu. Nicușor Dan a luat decizia

De: Andreea Stăncescu 04/12/2025 | 07:54
Rodica Săftoiu va fi înmormântată cu onoruri militare / Sursa foto: Profimedia

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, va fi înmormântată cu onoruri militare. Decizia vine în urma statutului său de demnitar și ale contribuțiilor semnificative aduse sistemului juridic românesc, conform procedurilor prevăzute de lege pentru personalitățile decorate sau cu rang înalt în stat.

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției și una dintre figurile marcante ale vieții politice românești din ultimii 30 de ani, a încetat din viață miercuri, 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Cariera sa publică a inclus trei mandate consecutive de senator, începând din 1996, iar între anii 2000 și 2004 a condus Ministerul Justiției, perioadă în care a avut un rol esențial în reformarea sistemului juridic.

În prezent, Administrația Prezidențială urmează să aprobe documentul oficial prin care se stabilesc onorurile militare pentru ceremonia de înmormântare a fostului demnitar. Legislația prevede că persoanele decorate de președintele României, demnitarii, ofițerii cu rang înalt, diplomații sau cei cu statut special pot fi conduși pe ultimul drum cu onoruri militare, pe baza unui act semnat de șeful statului ori de unul dintre consilierii săi.

Sursa foto: lumea justiției

Cine poate beneficia de onoruri militare

Categoria celor care pot beneficia de o astfel de ceremonie este clar definită, mai exact militari activi, în rezervă sau în retragere, veterani de război, demnitari și înalți funcționari publici, polițiști sau alte persoane cu statut special, dacă îndeplinesc condițiile legale, precum și cei care și-au pierdut viața în timpul unei misiuni.

Ceremonialul cu onoruri militare presupune mai multe momente solemne. O gardă de onoare este prezentă pe tot parcursul funeraliilor, iar drapelul de luptă al unității este purtat cu o panglică de doliu. Muzica militară acompaniază evenimentul prin intonarea imnului național sau a altor piese simbolice. Sicriul este vegheat de o gardă militară, iar purtarea acestuia este asigurată de efective special desemnate. De asemenea, un porte-drapel este responsabil pentru drapelul de luptă în cadrul procesiunii.

