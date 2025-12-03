Acasă » Știri » Doliu la ISU Timiș! A murit plutonierul Adrian Răduțiu

De: Alina Drăgan 03/12/2025 | 19:04
Doliu la ISU Timișoara /Foto: Facebook

Este doliu în cadrul ISU Timișoara. Reprezentanții instituției au anunțat trecerea în neființă a unui fost pompier. Din păcate, acesta s-a stins din viață mult prea devreme. Familia și apropiații sunt distruși de durere și se pregătesc acum să îl conducă pe ultimul drum.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al județului Timiș este în doliu. Reprezentanții instituției au anunțat decesul lui Adrian Răduțiu, fost pompier. Acesta a murit miercuri, în data de 3 decembrie. Pentru moment nu se cunoaște cauza decesului.

Adrian Răduțiu a fost plutonier major și a lucrat timp de aproape 11 ani la Detașamentul de Pompieri Lugoj, în calitate de subofițer operativ principal. În anul 2018, acesta a trecut în rezervă, din motive medicale.

Veste decesului a venit ca un șoc pentru cei care l-au cunoscut. Nimeni nu se aștepta ca bărbatul să treacă în neființă. Familia și apropiații sunt sfâșiați de durere și se pregătesc acum să îl conducă pe ultimul drum.

„Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al județului Timiș anunță cu profund regret trecerea la cele veșnice a colegului nostru, plutonier major (r) Răduțiu Adrian-Paul.

A slujit cu devotament și profesionalism comunitatea timp de aproape 11 ani, în calitate de subofițer operativ principal la Detașamentul de Pompieri Lugoj (01.11.2007 – 14.03.2018).

În perioada 15.03.2018 – 04.09.2018, a activat ca subofițer tehnic principal în cadrul Serviciului Resurse Umane – compartimentul Inspecția muncii și Prevenirea riscurilor profesionale.

La data de 05.09.2018, a trecut în rezervă, din motive medicale.

Astăzi, colegul nostru a plecat dintre noi, lăsând în urmă o familie îndurerată și o comunitate care îi datorează respect pentru munca și dedicarea lui.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, este mesajul transmis de ISU Timiș, pe Facebook.

