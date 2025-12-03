Doliu la Curtea de Apel Cluj! A murit judecătoarea Ramona Mornăilă

O veste cutremurătoare a lovit lumea magistraturii. Ramona Mornăilă, judecătoare respectată a Curții de Apel Cluj, s-a stins din viață la vârsta de 49 de ani. Tragedia s-a produs la numai două zile după ce președintele României a semnat decretul de eliberare din funcție, odată cu pensionarea sa.

Magistrata nu a mai apucat să se bucure de pensie. La scurt timp după pensionare, a murit, după ce în ultimii ani ar fi dus o luptă discretă cu o boală gravă. Anunțul oficial privind decesul a fost făcut de colegii săi de la Curtea de Apel Cluj.

Judecătoarea Ramona Mornăilă s-a stins la doar 49 de ani

„Îndurerat și cu sufletele cernite de durere, personalul Curţii de Apel Cluj, judecători și grefieri, regretă nespus plecarea prematură a doamnei Ramona Mornăilă, judecător în cadrul Secției penale și de minori. Profesionist desăvârşit și competent, prin întreaga sa activitate, judecătorul Ramona Mornăilă s-a dăruit actului de justiţie. Și-a început activitatea ca auditor de justiție, fiind numită apoi în funcția de procuror stagiar la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș. Începând cu data de 09.09.2002 a fost judecător la Judecătoria Gherla, Judecătoria Baia-Mare și Judecătoria Turda, fiind promovată ulterior, începând cu data de 01.03.2007, la Tribunalul Cluj. Din data de 15.11.2022 și-a desfășurat activitatea la Curtea de Apel Cluj, prin promovare. Suntem alături de familia îndoliată, în aceste momente cumplite și ne exprimăm profundul regret și întreaga noastră compasiune”, au transmis reprezentanții Curții de Apel Cluj.

Magistratura de la Cluj este în doliu

Ramona Mornăilă a lăsat în urmă o carieră solidă în magistratură, dar și un gol imens în rândul colegilor și apropiaților.Pe lângă judecătoare, aceasta era şi mamă, având o fiică aflată în clasa a XII-a la un liceu de prestigiu din Cluj. Potrivit apropiaților, dorința cea mai mare a Ramonei Mornăilă a fost să mai rămână alături de copilul său.

„Tot ceea ce și-a dorit a fost să rămână încă puțin alături de fiica ei, elevă în clasa a XII-a la un prestigios liceu din oraș”, realtează apropiaţii Ramonei.

