Judecătoarea Silvia Mărmureanu a murit. Femeia abia se pensionase

Este doliu în lumea magistraturii din România! Silvia Mărmureanu, fosta judecătoare din Bacău, a murit la vârsta de 50 de ani, după doar doi ani de la pensionare. Femeia suferea de o boală necruțătoare. Curtea de Apel Bacău și Consiliul Superior al Magistraturii și-au exprimat regretele.

Miercuri, 19 noiembrie 2025, Silvia Mărmureanu a încetat din viață, după ce în ultima perioadă s-a luptat cu o boală nemiloasă. În urmă cu o lună, pe data de 15 octombrie, judecătoarea de la Bacău a împlinit 50 de ani.

Judecătoarea Silvia Mărmureanu a murit la 50 de ani

Într-un mesaj public, Curtea de Apel Bacău și Consiliul Superior al Magistraturii și-au exprimat regretele pentru trecerea în neființă a judecătoarei Silvia Mărmureanu.

„Curtea de Apel Bacău anunță cu profund regret dispariția prematură a doamnei judecător SILVIA MĂRMUREANU din cadrul Judecătoriei Bacău, un exemplu de profesionalism și bunătate pentru toți cei care au cunoscut-o. Dumnezeu să o odihnească în pace și să vegheze asupra celor care i-au fost dragi. Condoleanțe familiei!”, se arată în mesajul transmis de Curtea de Apel Bacău/

„Consiliul Superior al Magistraturii isi exprima profundul regret pentru incetarea din viata a doamnei Silvia MĂRMUREANU, fost judecator in cadrul Judecatoriei Bacau, si transmite sincere condoleante familiei indoliate”.

Silvia Marmureanu s-a născut pe 15 octombrie 1957. Și-a completat cei trei ani de stagiu la Judecătoria Galați, între 1998 si 2001, și a devenit magistrat definitiv prin decretul prezidențial nr. 308 din 8 mai 2001. A activat la Judecătoria Moinești până în anul 2004, când a obținut transferul la Judecătoria Bacău – de unde a ieșit la pensie în februarie 2024.

