Acasă » Știri » Judecătoarea Silvia Mărmureanu a murit. Femeia abia se pensionase

Judecătoarea Silvia Mărmureanu a murit. Femeia abia se pensionase

De: Irina Vlad 20/11/2025 | 09:33
Judecătoarea Silvia Mărmureanu a murit. Femeia abia se pensionase
/ Foto: Pixabay

Este doliu în lumea magistraturii din România! Silvia Mărmureanu, fosta judecătoare din Bacău, a murit la vârsta de 50 de ani, după doar doi ani de la pensionare. Femeia suferea de o boală necruțătoare. Curtea de Apel Bacău și Consiliul Superior al Magistraturii și-au exprimat regretele. 

Miercuri, 19 noiembrie 2025, Silvia Mărmureanu a încetat din viață, după ce în ultima perioadă s-a luptat cu o boală nemiloasă. În urmă cu o lună, pe data de 15 octombrie, judecătoarea de la Bacău a împlinit 50 de ani.

Judecătoarea Silvia Mărmureanu a murit la 50 de ani

Într-un mesaj public, Curtea de Apel Bacău și Consiliul Superior al Magistraturii și-au exprimat regretele pentru trecerea în neființă a judecătoarei Silvia Mărmureanu.

„Curtea de Apel Bacău anunță cu profund regret dispariția prematură a doamnei judecător SILVIA MĂRMUREANU din cadrul Judecătoriei Bacău, un exemplu de profesionalism și bunătate pentru toți cei care au cunoscut-o.

Dumnezeu să o odihnească în pace și să vegheze asupra celor care i-au fost dragi. Condoleanțe familiei!”, se arată în mesajul transmis de Curtea de Apel Bacău/

 

„Consiliul Superior al Magistraturii isi exprima profundul regret pentru incetarea din viata a doamnei Silvia MĂRMUREANU, fost judecator in cadrul Judecatoriei Bacau, si transmite sincere condoleante familiei indoliate”.

Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Silvia Marmureanu s-a născut pe 15 octombrie 1957. Și-a completat cei trei ani de stagiu la Judecătoria Galați, între 1998 si 2001, și a devenit magistrat definitiv prin decretul prezidențial nr. 308 din 8 mai 2001. A activat la Judecătoria Moinești până în anul 2004, când a obținut transferul la Judecătoria Bacău – de unde a ieșit la pensie în februarie 2024.

Nicușor Dan e în doliu! A murit Dumitru Lupescu, membru fondator al actualului USR

Lumea sportului, în doliu! Paige Greco, medaliată cu aur la Tokyo, a murit la doar 28 de ani

Tags:
Iți recomandăm
Răsturnare de situație în cel mai ”bolnav” caz! Actrița a fost găsită vinovată că și-a ucis soțul, în timp ce avea o aventură cu fiul lui vitreg
Știri
Răsturnare de situație în cel mai ”bolnav” caz! Actrița a fost găsită vinovată că și-a ucis soțul, în…
Momentul în care Eva l-a lăsat absolut fără cuvinte pe Cătălin Măruță! Cum a reacționat vedeta Pro TV când a aflat că micuța are în plan să se căsătorească
Știri
Momentul în care Eva l-a lăsat absolut fără cuvinte pe Cătălin Măruță! Cum a reacționat vedeta Pro TV…
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
Mediafax
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026
Gandul.ro
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala...
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este acum vedeta lacurilor glaciare
Adevarul
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este...
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
Digi24
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei....
Motivul pentru care Strada Sforii din Brașov va fi ÎNCHISĂ. Anunțul primăriei
Mediafax
Motivul pentru care Strada Sforii din Brașov va fi ÎNCHISĂ. Anunțul primăriei
Parteneri
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner Fosta prezentatoare...
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
Click.ro
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară...
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul de pace în Ucraina
Digi 24
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul...
Trump a aprobat planul de pace negociat în secret cu emisarii lui Putin. Zelenski a fost exclus din tratative
Digi24
Trump a aprobat planul de pace negociat în secret cu emisarii lui Putin. Zelenski a...
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Talente de elită, angajați concediați și adolescenți sunt atrași piața muncii de pe dark web
go4it.ro
Talente de elită, angajați concediați și adolescenți sunt atrași piața muncii de pe dark web
Astronomii s-au înșelat! Descoperirea care contrazice tot ce s-a crezut
Descopera.ro
Astronomii s-au înșelat! Descoperirea care contrazice tot ce s-a crezut
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026
Gandul.ro
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Răsturnare de situație în cel mai ”bolnav” caz! Actrița a fost găsită vinovată că și-a ucis ...
Răsturnare de situație în cel mai ”bolnav” caz! Actrița a fost găsită vinovată că și-a ucis soțul, în timp ce avea o aventură cu fiul lui vitreg
A câștigat Survivor, dar a pierdut în amor! Ce greșeală a făcut Alex Delea
A câștigat Survivor, dar a pierdut în amor! Ce greșeală a făcut Alex Delea
Momentul în care Eva l-a lăsat absolut fără cuvinte pe Cătălin Măruță! Cum a reacționat vedeta ...
Momentul în care Eva l-a lăsat absolut fără cuvinte pe Cătălin Măruță! Cum a reacționat vedeta Pro TV când a aflat că micuța are în plan să se căsătorească
Revenire de senzație la Pro TV! Preferatul fanilor s-a întors, la câteva luni după “exil” |EXCLUSIV
Revenire de senzație la Pro TV! Preferatul fanilor s-a întors, la câteva luni după “exil” |EXCLUSIV
Ce a transmis soțul Flavie Groșan după moartea doctoriței antivacciniste. Bărbatul a găsit-o inconștientă ...
Ce a transmis soțul Flavie Groșan după moartea doctoriței antivacciniste. Bărbatul a găsit-o inconștientă în urmă cu o lună
Elena Gheorghe lansează albumul “Crăciunul e IUBIRE”, un proiect construit în 14 ani. Artista ...
Elena Gheorghe lansează albumul “Crăciunul e IUBIRE”, un proiect construit în 14 ani. Artista cântă alături de fiica ei, Amelie, piesa “Moș Crăciun ASAP”
Vezi toate știrile
×