Nicușor Dan e în doliu! A murit Dumitru Lupescu, membru fondator al actualului USR

Este doliu în politica românescă! Dumitru Lupescu, membru fondator al actualului USR, a murit. Nicușor Dan, președintele României, a fost cel care a anunțat trecerea sa în neființă.

Dumitru Lupescu, membru fondator USB, actual USR, a încetat din viață la vârsta de 75 de ani. Vestea trecerii în neființă a fostului deputat de Dâmbovița a fost dată chiar de președintele României, Nicușor Dan, într-un mesaj pe publicat pe pagina sa oficială de Facebook.

Dumitru Lupescu, fondatorul USR, a murit la 75 de ani

„Ne-a părăsit Dumitru Lupescu. Era președinte de asociație de bloc când a început construcția unor blocuri în Parcul Tineretului, în fața blocului lui. A avut curajul să se lupte cu ei în instanță. Așa ne-am cunoscut, a fost membru fondator al USB, actualul USR. Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris șeful statului pe pagina sa de socializare.

Locotenent-colonel în rezervă, Dumitru Lupescu era originar din comuna Gura Șuții, dar locuia în Capitală, acolo unde s-a implicat în nenumărate acțiuni civice. În vara anului 2005, Lupescu a început un „război” cu statul român, după ce s-a opus vehement construirii unei benzinării în fața blocului pe care el îl administra. După 4 ani de lupte în instanță, fondatorul USR a câștigat procesul cu benzinăria, iar în fața blocului său se află acum o fântână arteziană.

De ce Nicușor Dan nu s-a căsătorit până la vârsta de 55 de ani? Președintele României a fost sincer: „Au fost multe…”

Guvernul concubinilor din România: președintele, premierul și vicepremierul trăiesc în concubinaj, cu averea ”la secret”