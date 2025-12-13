Acasă » Știri » Ștefania Szabo nu are pace nici după înmormântare! S-a emis citație pe numele ei: cine o cheamă la tribunal în 2026

Ștefania Szabo nu are pace nici după înmormântare! S-a emis citație pe numele ei: cine o cheamă la tribunal în 2026

De: Andreea Stăncescu 13/12/2025 | 23:34
Ștefania Szabo nu are pace nici după înmormântare! S-a emis citație pe numele ei: cine o cheamă la tribunal în 2026
Ce decizie au luat judecătorii / Sursa foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Cazul doctoriței Ștefania Szabo, fost director medical al Spitalului Județean din Buzău, continuă să uimească publicul! La câteva săptămâni după moartea ei, magistrații au emis o citație în care femeia decedată este chemată să se prezinte în instanță, într-un dosar de partaj deschis de fostul soț.

O situație absurdă s-a petrecut la Judecătoria Buzău, unde magistrații au emis o citație pe numele doctoriței Ștefania Szabo, deși aceasta a murit în condiții suspecte acum mai bine de o lună. Instanța o cheamă pe femeia decedată să se prezinte pentru a da declarații într-un dosar de partaj deschis de fostul său soț, un comisar în rezervă al Ministerului Afacerilor Interne.

Dosarul a fost inițiat în luna mai de către fostul soț, care a solicitat evaluarea și împărțirea bunurilor aflate în locuința medicului. Însă, deși întreaga țară aflase despre moartea Ștefaniei Szabo încă din data de 28 octombrie, pe 21 noiembrie instanța a emis în mod inexplicabil citația, chemând-o în judecată anul viitor, pe 24 martie 2026.

Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau 20 de ani în domeniu
Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Sursa foto: Portal Just

Fostul soț nu are acces la averea Ștefaniei Szabo

Între timp, familia îndoliată a început procedurile de succesiune, iar moștenirea doctoriței urmează să fie împărțită între părinții și frații ei. Majoritatea bunurilor se află pe numele Ștefaniei, motiv pentru care fostul soț nu are drept legal asupra averii. Totuși, rudele vor intra efectiv în posesia moștenirii abia după ce băncile vor recupera datoriile lăsate în urmă, aproximativ 200.000 de euro.

Reamintim că Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită decedată în camera de gardă pe 28 octombrie 2025. Ancheta deschisă de procurori încearcă să stabilească dacă moartea a fost rezultatul unui act intenționat sau al unui accident medical. Potrivit raportului preliminar al legiștilor, decesul ar fi avut loc în jurul orei 01:00, la scurt timp după ce medicul consultase ultimul pacient.

Deși primele presupuneri indicau un posibil infarct cauzat de epuizare, medicii legiști nu au identificat nicio leziune care să confirme această ipoteză. Rezultatele raportului toxicologic, ce urmează să fie finalizate în următoarele săptămâni, ar putea aduce în sfârșit răspunsuri într-un caz care a uimit o țară întreagă.

CITEȘTE ȘI: Cel mai mare secret al Ștefaniei Szabo iese la iveală: incredibil cu cine se iubea pe ascuns! ”Este un om important, cu familie!” | EXCLUSIV

Când s-a produs, de fapt, decesul Ștefaniei Szabo. Informația care complică ancheta!

Tags:
Iți recomandăm
Serialul de pe Netflix care s-a catapultat direct în topul lunii decembrie 2025! De ce oamenii sunt deja ahtiați după el
Știri
Serialul de pe Netflix care s-a catapultat direct în topul lunii decembrie 2025! De ce oamenii sunt deja…
Tren de pe ruta București-Kiev, vizat de amenințare cu bomba! Alertă la frontiera de nord a Republicii Moldova
Știri
Tren de pe ruta București-Kiev, vizat de amenințare cu bomba! Alertă la frontiera de nord a Republicii Moldova
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare...
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Gandul.ro
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cât de sănătos este, de fapt, șoriciul. Mihaela Bilic: O sursă concentrată de colagen și are mai puțin de 10% grăsime
Adevarul
Cât de sănătos este, de fapt, șoriciul. Mihaela Bilic: O sursă concentrată de...
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o...
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Click.ro
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie....
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Ce prevede legea și ce sancțiuni se vor aplica
Digi 24
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Ce prevede legea și ce...
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care...
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Descopera.ro
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Gandul.ro
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
S-a lăsat cu scântei. Irisha joacă periculos: i-a furat un pupic și a fugit
S-a lăsat cu scântei. Irisha joacă periculos: i-a furat un pupic și a fugit
Serialul de pe Netflix care s-a catapultat direct în topul lunii decembrie 2025! De ce oamenii sunt ...
Serialul de pe Netflix care s-a catapultat direct în topul lunii decembrie 2025! De ce oamenii sunt deja ahtiați după el
Gabi Tamaș a intrat deja în „post” pentru Survivor. Licoarea lui Bachus n-a mai avut niciun efect
Gabi Tamaș a intrat deja în „post” pentru Survivor. Licoarea lui Bachus n-a mai avut niciun efect
Diana Buzoianu, singură împotriva nimănui! Ministra Mediului a primit un breaking news pe telefon
Diana Buzoianu, singură împotriva nimănui! Ministra Mediului a primit un breaking news pe telefon
Vești noi de la Palatul Buckingham. Ce se va întâmpla cu tratamentul pe care Regele Charles îl ia ...
Vești noi de la Palatul Buckingham. Ce se va întâmpla cu tratamentul pe care Regele Charles îl ia împotriva bolii sale nemiloase
Tren de pe ruta București-Kiev, vizat de amenințare cu bomba! Alertă la frontiera de nord a Republicii Moldova
Tren de pe ruta București-Kiev, vizat de amenințare cu bomba! Alertă la frontiera de nord a Republicii Moldova
Vezi toate știrile
×