Ștefania Szabo nu are pace nici după înmormântare! S-a emis citație pe numele ei: cine o cheamă la tribunal în 2026

Cazul doctoriței Ștefania Szabo, fost director medical al Spitalului Județean din Buzău, continuă să uimească publicul! La câteva săptămâni după moartea ei, magistrații au emis o citație în care femeia decedată este chemată să se prezinte în instanță, într-un dosar de partaj deschis de fostul soț.

O situație absurdă s-a petrecut la Judecătoria Buzău, unde magistrații au emis o citație pe numele doctoriței Ștefania Szabo, deși aceasta a murit în condiții suspecte acum mai bine de o lună. Instanța o cheamă pe femeia decedată să se prezinte pentru a da declarații într-un dosar de partaj deschis de fostul său soț, un comisar în rezervă al Ministerului Afacerilor Interne.

Dosarul a fost inițiat în luna mai de către fostul soț, care a solicitat evaluarea și împărțirea bunurilor aflate în locuința medicului. Însă, deși întreaga țară aflase despre moartea Ștefaniei Szabo încă din data de 28 octombrie, pe 21 noiembrie instanța a emis în mod inexplicabil citația, chemând-o în judecată anul viitor, pe 24 martie 2026.

Fostul soț nu are acces la averea Ștefaniei Szabo

Între timp, familia îndoliată a început procedurile de succesiune, iar moștenirea doctoriței urmează să fie împărțită între părinții și frații ei. Majoritatea bunurilor se află pe numele Ștefaniei, motiv pentru care fostul soț nu are drept legal asupra averii. Totuși, rudele vor intra efectiv în posesia moștenirii abia după ce băncile vor recupera datoriile lăsate în urmă, aproximativ 200.000 de euro.

Reamintim că Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită decedată în camera de gardă pe 28 octombrie 2025. Ancheta deschisă de procurori încearcă să stabilească dacă moartea a fost rezultatul unui act intenționat sau al unui accident medical. Potrivit raportului preliminar al legiștilor, decesul ar fi avut loc în jurul orei 01:00, la scurt timp după ce medicul consultase ultimul pacient.

Deși primele presupuneri indicau un posibil infarct cauzat de epuizare, medicii legiști nu au identificat nicio leziune care să confirme această ipoteză. Rezultatele raportului toxicologic, ce urmează să fie finalizate în următoarele săptămâni, ar putea aduce în sfârșit răspunsuri într-un caz care a uimit o țară întreagă.

