Colegii Ștefaniei Szabo au pornit o anchetă internă! Detalii de ultima oră despre fostul soț al acesteia

Ștefania Szabo, doctorița din Buzău, în vârstă de 37 de ani, care a fost găsită fără viață în camera de gardă, a lăsat un gol imens în sufletele celor care au iubit-o și apreciat-o. Ultimele luni din viața medicului chirurg s-au dovedit a fi extrem de grele, însă puțini știau despre greutățile prin care acesta trecea.

Inițial, decesul doctoriței a fost pus pe seama epuizării și stresului profesional, însă detaliile cutremurătoare care au apărut în ultimele zile ridică mari semne de întrebare. Viața personală a Ștefaniei Szabo era tulburată de un divorț dificil și de un conflict uriaș cu fostul său soț.

Colegii Ștefaniei Szabo au pornit o anchetă internă

Ștefania Szabo și fostul soț au fost căsătoriți timp de șase ani, între 2019 și începutul anului 2025. Divorțul s-a pronunțat în februarie 2025 și a fost urmat de discuții interminabile privind bunurile comune, acuzații reciproce și plângeri în instanță. Colegii doctoriței au demarat o anchetă internă neoficială, vizându-l direct pe fostul ei soț, un ofițer cu funcție importantă în cadrul poliției din Buzău. Într-un dosar aflat pe rol la începutul anului 2025, fostul soț a reclamat faptul că doctorița ar fi refuzat inventarierea bunurilor și ar fi lansat amenințări cu privire la distrugerea acestora.

Printre bunurile revendicate se aflau nu doar obiecte personale și electrocasnice, ci și mobila din dormitor, televizorul, aparatul de aer condiționat, perdelele, covoarele și chiar frigiderul. Situația tensionată ar fi contribuit la amplificarea stării de anxietate și stres a medicului, potrivit colegilor săi. Surse din cadrul Spitalului Județean Buzău susțin că, în ultimele luni, Ștefania Szabo era vizibil afectată, retrăgându-se din cercurile sociale și devenind tot mai tăcută.

Ștefania Szabo se simțea tot timpul deprimată, lipsită de energie și abia își găsea puterea să facă față unei zile pline în spitalul în care activa. Medicul chirurg avea o relație de prietenie cu fostul preot Daniel Balaș, căruia i se confensa destul de des și îi mărturisea că se află într-o perioadă extrem de grea.

Fostul preot a făcut publice câteva dintre mesajele pe care Ștefania Szabo i le trimitea și în care îi spunea despre supărările si suferințele care au pus stăpânire pe sufletul ei.

„Cea mai urâta și grea perioadă din viața mea aceasta este. Sunt atât de confuză, pierdută, rătăcită și nu imi găsesc absolut deloc calea. Nu vreau să trag pe nimeni după mine, nu vreau să sufere nimeni nu vreau să îmi bat joc de nimeni. Vreau să mă regăsesc să văd în ce moment m-am pierdut si unde mă voi regăsi. Cu toții am făcut, facem și vom face greșeli, este firea omului si nu suntem fără de păcat. Este atât de usor în teorie sau să dau sfaturi insă când vine momentul să le pun in practică mă bate viața rău. Nu știu ce și cum să fac, ca pentru toată lumea să fie bine. Îmi doresc si eu pe cineva lângă mine să mă spriiine să mă încurajeze, dar singuri ne nastem singuri trăim singuri murim”, a fost unul dintre mesajele trimise de Ștefania Szabo.

