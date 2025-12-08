Cel mai mare secret al Ștefaniei Szabo iese la iveală: incredibil cu cine se iubea pe ascuns! ”Este un om important, cu familie!” | EXCLUSIV

Pe 28 octombrie, Ştefania Szabo, directorul medical și chirurg dedicat al Spitalului Județean, a fost găsită fără suflare în camera de gardă, la doar 37 de ani. În primele zile, zvonurile au curs: un infarct, un AVC provocat de epuizare sau chiar sedative puternice ar fi putut să-i curme viața. Realitatea e că, spun cei apropiați, altceva ar fi consumat-o în secret.

La mai bine de o lună de la moartea sa, misterul persistă. Raportul autopsiei aduce câteva clarificări: decesul ar fi survenit în jurul orei 01:00, după ce doctorița efectua ultimul consult și se retrăgea singură în camera de gardă. Specialiștii nu au găsit urme care să confirme un infarct sau AVC, însă concluzia medico-legală e tulburătoare: plămânii i-au „rămas fără aer”.

Ancheta continuă, iar întrebările rămân: ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele ore din viața tinerei doctorițe?

”Ștefania se vedea cu un om important”

O sursă CANCAN.RO a povestit că după ce a divorțat cu scântei, Ștefania și-ar fi găsit fericirea…. într-o relație interzisă, iar asta a consumat-o enorm.

„Eu cred că a murit de inimă rea. Ștefania se vedea cu un om important, dar cu familie, iar ea își dorea mai mult. Toți o vedeau tristă și dezamăgită, această dorință părea să o apese foarte mult”, ne-a mărturisit un apropiat al doctoriței.

Cu toate că la un moment dat a fost luată în calcul și ipoteza sinuciderii, însă o prietenă a Ștefaniei Szabo a contrazis vehement această posibilitate.

„Poate lua suplimente pentru păr, pentru unghii, pentru îngrijirea tenului. Știu că își dorea foarte mult să acumuleze poate câteva kilograme. Ea era un om optimist, un om vesel, un om puternic. Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”, a declarat prietena Ștefaniei Szabo.

