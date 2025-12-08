Acasă » Exclusiv » Cel mai mare secret al Ștefaniei Szabo iese la iveală: incredibil cu cine se iubea pe ascuns! ”Este un om important, cu familie!” | EXCLUSIV

Cel mai mare secret al Ștefaniei Szabo iese la iveală: incredibil cu cine se iubea pe ascuns! ”Este un om important, cu familie!” | EXCLUSIV

De: Keva Iosif 08/12/2025 | 19:22
Cel mai mare secret al Ștefaniei Szabo iese la iveală: incredibil cu cine se iubea pe ascuns! ”Este un om important, cu familie!” | EXCLUSIV
Stefania Szabo traia o relatie interzisa
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Pe 28 octombrie, Ştefania Szabo, directorul medical și chirurg dedicat al Spitalului Județean, a fost găsită fără suflare în camera de gardă, la doar 37 de ani. În primele zile, zvonurile au curs: un infarct, un AVC provocat de epuizare sau chiar sedative puternice ar fi putut să-i curme viața. Realitatea e că, spun cei apropiați, altceva ar fi consumat-o în secret.

La mai bine de o lună de la moartea sa, misterul persistă. Raportul autopsiei aduce câteva clarificări: decesul ar fi survenit în jurul orei 01:00, după ce doctorița efectua ultimul consult și se retrăgea singură în camera de gardă. Specialiștii nu au găsit urme care să confirme un infarct sau AVC, însă concluzia medico-legală e tulburătoare: plămânii i-au „rămas fără aer”.

Ancheta continuă, iar întrebările rămân: ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele ore din viața tinerei doctorițe?

”Ștefania se vedea cu un om important”

O sursă CANCAN.RO a povestit că după ce a divorțat cu scântei, Ștefania și-ar fi găsit fericirea…. într-o relație interzisă, iar asta a consumat-o enorm.

Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un milion de conaționali trăiesc în această țară
Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Eu cred că a murit de inimă rea. Ștefania se vedea cu un om important, dar cu familie, iar ea își dorea mai mult. Toți o vedeau tristă și dezamăgită, această dorință  părea să o apese foarte mult”, ne-a mărturisit un apropiat al doctoriței.

Ștefania Szabo, un medic extrem de apreciat, a murit subit la doar 37 de ani

Cu toate că la un moment dat a fost luată în calcul și ipoteza sinuciderii, însă o prietenă a Ștefaniei Szabo a contrazis vehement această posibilitate.

„Poate lua suplimente pentru păr, pentru unghii, pentru îngrijirea tenului. Știu că își dorea foarte mult să acumuleze poate câteva kilograme. Ea era un om optimist, un om vesel, un om puternic. Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”, a declarat prietena Ștefaniei Szabo.

CITEȘTE ȘI:

Colegii Ștefaniei Szabo au pornit o anchetă internă! Detalii de ultima oră despre fostul soț al acesteia

Tags:
Iți recomandăm
Pe cine a „executat” Antena 1 ca să-l pună prezentator la Survivor pe Adrian Vasile. Lupta adevărată s-a dat în culise
Exclusiv
Pe cine a „executat” Antena 1 ca să-l pună prezentator la Survivor pe Adrian Vasile. Lupta adevărată s-a…
Fiul Andreei Esca a ieșit din Mosh pregătit să cucerească. Licoarea lui Bachus pare că i-a venit de hac
Exclusiv
Fiul Andreei Esca a ieșit din Mosh pregătit să cucerească. Licoarea lui Bachus pare că i-a venit de…
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
Mediafax
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din...
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: „Corpul cere o pauză”
Gandul.ro
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului 6, după mutarea lui la PMB
Adevarul
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului...
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile avioanele F/A-18 Super Hornet cu rachete inamice
Digi24
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile...
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când vor ajunge banii la beneficiari
Mediafax
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când...
Parteneri
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer demisia: „Cum îți speli propria vină fără apă?”
Digi 24
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer...
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL
Digi24
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu...
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: „Corpul cere o pauză”
Gandul.ro
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Pe cine a „executat” Antena 1 ca să-l pună prezentator la Survivor pe Adrian Vasile. Lupta adevărată ...
Pe cine a „executat” Antena 1 ca să-l pună prezentator la Survivor pe Adrian Vasile. Lupta adevărată s-a dat în culise
Cum încearcă Tolea Ciumac să facă bani înainte de Crăciun. A ajuns oare la fundul sacului?!
Cum încearcă Tolea Ciumac să facă bani înainte de Crăciun. A ajuns oare la fundul sacului?!
Cum arată felicitarea de Crăciun a Regelui Charles, bolnav de cancer, și a Reginei Camilla. Familia ...
Cum arată felicitarea de Crăciun a Regelui Charles, bolnav de cancer, și a Reginei Camilla. Familia Regală se teme că ar putea fi ultimele sărbători petrecute împreună
Cât costă o sticlă de suc la 1,5 L sau 4 doze de bere în Bulgaria. Românii cumpără la greu de ...
Cât costă o sticlă de suc la 1,5 L sau 4 doze de bere în Bulgaria. Românii cumpără la greu de la vecini
Fiul Andreei Esca a ieșit din Mosh pregătit să cucerească. Licoarea lui Bachus pare că i-a venit ...
Fiul Andreei Esca a ieșit din Mosh pregătit să cucerească. Licoarea lui Bachus pare că i-a venit de hac
Albert NBN a comis-o grav, dar miracolele de Crăciun există! Unde a fost găsit permisul de conducere ...
Albert NBN a comis-o grav, dar miracolele de Crăciun există! Unde a fost găsit permisul de conducere pe care l-a pierdut
Vezi toate știrile
×