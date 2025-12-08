Acasă » Știri » Actriță din România, implicată într-un accident auto cauzat de alt șofer: „Ne-a lovit în lateral, unde stătea fiica mea”

De: Irina Vlad 08/12/2025 | 19:03
Actriță din România, implicată într-un accident auto cauzat de alt șofer/ sursă foto: social media

Începutul lunii decembrie a fost cu ghinion pentru Nouria Nouri (50 de ani), fosta soție a lui Daniel Iordăchioaie. Actrița și familia ei au fost implicați într-un accident rutier, pe un bulevard din București. În urma impactului, mașina i-a fost avariată, iar Nouria a ajuns direct la Poliție. Cum s-a întâmplat, de fapt? 

Incidentul a avut loc duminică, 7 decembrie 2025, în București. Nouria Nouri se afla la volanul mașinii sale, în timp ce aștepta la o trecere de pietoni. La un moment dat, un autoturism a intrat în lateralul mașinii sale, a distrus ușa de pe partea unde stătea fiica ei, a avariat oglinda, apoi șoferul vinovat s-a făcut nevăzut.

Nouria Nouri: ”A lovit mașina și a distrus oglinda”

„Ne-a fost loviă mașina în trafic de un șofer cu număr de Călărași și omul a plecat liniștit mai departe fără să se oprească. Stăteam la o trecere de pietoni, iar mașina asta a intrat în lateralul mașinii noastre, a lovit ușa și a distrus oglinda. În partea aceea, în interiorul mașinii se afla fiica mea.

Pietonii, care erau pe trecerea de pietoni, ne-au adus bucățile din oglindă, care se împrăștiaseră pe jos, iar un altul a apucat să facă o poză mașinii fiind și el șocat că șoferul n-a oprit”, a povestit siderată Nouria Nouri, pentru Click!

Nouria Nouri, fosta soție a lui Daniel Iordachioaie, implicată într-un accident rutier/ sursă foto: social media

Nouria Nouri a fost nevoită să meargă la secția de Poliție pentru a declara accidentul, însă acolo a avut parte de o altă situație neplăcută.

”Ne-am dus la poliție să declarăm accidentul, iar polițistul care era șef de tură duminica, a fost obraznic, impertinent și nu mi-a permis să stau împreună cu soțul meu în biroul poliției.

Habar n-am cu ce l-aș fi încurcat, atât timp cât fusesem în mașină în timpul accidentului și aș fi putut ajuta ancheta care sper să urmeze. Incidentele astea și comportamentul acestor oameni îmi provoacă o mare scârbă!”, a mai spus actrița.

 

