Japonia, zguduită din nou de un cutremur cu magnitudinea 7,6! Alertă de tsunami emisă de autorități

De: Andreea Stăncescu 08/12/2025 | 19:31
Cutremur de magnitudine mare în Japonia / Sursa foto: Shutterstock

Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs, luni, în largul coastelor Japoniei, în apropierea prefecturii Aomori. Autorităţile au avertizat că un tsunami de până la trei metri înălţime ar putea lovi coasta de nord-est a arhipelagului nipon.

Potrivit agenţiei americane de monitorizare geologică, USGS, seismul a avut magnitudinea de moment 7,6 şi s-a produs la o adâncime de 53 de km, având epicentrul la 73 de km est-nord-est de municipiul Misawa.

Potrivit Agenției Meteorologice din Japonia (JMA), valuri de aproximativ 3 metri ar putea lovi zone din prefecturile Iwate, Aomori și anumite regiuni din Hokkaido. În unele puncte de coastă din Aomori și Hokkaido au fost deja înregistrate valuri de circa 40 de centimetri, iar în portul Kuji din Iwate s-au observat valuri de aproximativ 70 de centimetri. Specialiștii avertizează că nivelul tsunamiului ar putea crește în orele următoare.

Sursa foto: Freepik

Alertă de tsunami în urma cutremurului

Deocamdată nu au fost raportate victime sau pagube majore în urma seismului. Conform datelor furnizate de Serviciul Geologic al Statelor Unite, mișcarea tectonică s-a produs la ora 23:15, ora locală, la aproximativ 70 de kilometri de țărm și la o adâncime de peste 50 de kilometri.

Purtătorii de cuvânt ai guvernului au transmis că nu au fost identificate probleme la centralele nucleare din Higashidōri și Onagawa. Alte instalații de acest tip au fost supuse unor verificări suplimentare pentru siguranță.

Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, aflată la conducerea guvernului din luna octombrie, a declarat că autoritățile colaborează cu reprezentanții locali pentru evaluarea pagubelor și aplicarea măsurilor de intervenție. Ea a subliniat că prioritatea absolută rămâne protejarea vieților oamenilor.

Japonia se confruntă frecvent cu cutremure puternice, deoarece se află în zona cunoscută drept „Cercul de Foc al Pacificului”, marcată de activitate seismică intensă. Cel mai grav seism din istoria recentă a avut loc în 2011, când un cutremur cu magnitudinea de 9,1 a declanșat un tsunami devastator și un dezastru nuclear la Fukushima. Atunci au murit sau au dispărut peste 22.000 de persoane, iar scurgerile radioactive au afectat ani la rând regiunea înconjurătoare.

