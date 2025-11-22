Acasă » Știri » A scris istorie în botanica umanității și a plâns ca un copil! După 13 ani de căutări, a găsit în junglă o floare unică de Rafflesia hasseltii

22/11/2025
Un moment emoționant a fost surprins și împărtășit pe rețelele sociale. Echipa Oxford Botanic Garden a găsit una dintre cele mai rare plante de pe pământ, iar reacția celui care a văzut-o primul este ireală. Vezi detaliile în articol! 

Biologul implicat în studiul speciilor a avut o reacție emoționantă și puternică atunci când și-a îndeplinit visul de a găsi una dintre cele mai rare plante de pe pământ, văzută mai des de tigri decât de oameni: Rafflesia hasseltii.  

Reacția biologului atunci când a găsit Rafflesia hasseltii

Sunt puțini oameni pe acest pământ care au avut ocazia să vadă această plantă live, iar echipa a surprins chiar momentul în care s-a deschis pe timp de noapte. 

Septian Andrikithat a străbătut zi și noapte pădurile tropicale din Sumatra, o insulă din Indonezia, pentru a găsi această plantă extrem de rară. Prin urmare, momentul victoriei personale a fost unul de neuitat. Filmarea în care plânge la propriu pentru reușita lui a ajuns virală pe rețelele de socializare (VEZI VIDEO). Biologul, printre lacrimi, a mărturisit că a căutat timp de 13 ani această plantă. 

Rafflesia hasseltii

Rafflesia hasseltii este o floare foarte rară din cauza ciclului foarte scurt de înflorire – doar 5-7 zile, după care planta moare. Rafflesia hasseltii este o plantă parazită, ceea ce înseamnă că nu are frunze, tulpină sau rădăcini proprii și este foarte bine ascunsă, pentru că locuiește în unele dintre cele mai greu accesibile păduri tropicale de pe pământ, acolo unde mișună o mulțime de tigri sălbatici. 

CITEȘTE ȘI:

Animalul de pe Terra care își ține respirația timp de 137 de minute. I-a uluit total pe cercetători

Japonia a aprobat experimente care ar permite nașterea hibrizilor animal-om. Care este motivul

