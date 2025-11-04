Acasă » Știri » Povestea bărbatului care a cheltuit 18.000 de dolari pentru a se căsători cu o hologramă! Akihiko Kondo suferă de o afecțiune inedită

Povestea bărbatului care a cheltuit 18.000 de dolari pentru a se căsători cu o hologramă! Akihiko Kondo suferă de o afecțiune inedită

De: Denisa Iordache 04/11/2025 | 17:50
Povestea bărbatului care a cheltuit 18.000 de dolari pentru a se căsători cu o hologramă! Akihiko Kondo suferă de o afecțiune inedită
Akihiko Kondo s-a căsătorit cu o hologramă. Sursă: Instagram

Akihiko Kondo este bărbatul din Japonia care s-a căsătorit cu o hologramă, dar această uniune nu a fost recunoscută oficial de stat. Cei doi sunt într-o relație care durează de ani buni, iar el postează constant poze relația lui. De ce afecțiune rară suferă? Află în rândurile de mai jos!

Bărbatul de origine japoneză s-a îndrăgostit de Hatsune Miku, o cântăreață sub formă de hologramă, desenată ca un personaj de desene animate japoneze. Hatsune are părul turcoaz și este un personaj care seamănă cu cele din anime, un trend deja celebru la nivel global.

Akihiko Kondo s-a căsătorit cu o hologramă

Nunta s-a petrecut în anul 2018. Inițial, în liceu, japonezul a fost atras de femei reale, dar acestea l-au respins pe bandă rulantă, cum s-ar zice. Din această cauză, el a decis că nu se va mărita niciodată cu o femeie reală. Akihiko a descoperit-o pe Hatsune Miku în anul 2007, când trecea printr-o etapă grea din viața lui: își părăsise locul de muncă și suferea de depresie. El a mărturisit că ea l-a ajutat să își revină și să se întoarcă la muncă.

În anul 2017, cu ajutorul Gatebox, o companie care dezvoltă dispozitive pentru a afișa holografic personaje care nu există, el a reușit să comunice cu holograma. Visul lui a devenit realitate și a decis să se căsătorească neoficial cu holograma Hatsune.

Relația lui Akihiko Kondo cu holograma s-a terminat

Mai târziu, în anul 2022, relația lor era pe final, asta pentru că suportul pentru software-ul Gatebox care îl ajuta pe bărbat să interacționeze cu soția virtuală nu mai era disponibil. Astfel, cei doi nu mai puteau comunica și Akihiko a devenit primul „văduv holografic” cunoscut în mediul online, dar și în presă.

Acest lucru nu l-a împiedicat, însă, să continue relația pe care o începuse. Akihiko este într-o relație cu o machetă în mărime naturală a lui Hatsune Miku. Mai pe românește, suferind profund din dragoste, a dat comandă de o păpușă în dimensiuni reale, de femeie, pentru a avea alături de el amintirea hologramei. Deși nu poate comunica cu ea momentan, speră ca pe viitor să poată face acest lucru.

„Dragostea mea pentru Miku nu s-a schimbat. Am organizat ceremonia de nuntă pentru că am crezut că aș putea fi cu ea pentru totdeauna”, spunea el atunci.

El a cheltuit peste 18.000 de dolari pentru nunta la care părinții lui nu au participat. Evenimentul a fost preluat de presa locală, apoi internațională, stârnind curiozitate maximă. În plus, bărbatul are un cont pe platforma X unde postează des detalii și imagini din cuplu.

De ce afecțiune suferă bărbatul

Akihiko Kondo suferă de fictosexualitate, un termen folosit pentru a descrie relația dintre un om real și un personaj fictiv. În Japonia, această atracție bizară este din ce în ce mai des întâlnită. Astfel, există companii care dezvoltă tehnologie pentru a oferi utilizatorilor cupluri holografice. Din păcate pentru persoanele acestea, care și-ar dori să se legalizeze cu partenerul holografic, statul nu recunoaște aceste căsători pe care oamenii le fac din dorința de a avea un sprijin pe viață.

 

×