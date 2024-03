Contează sau nu vârsta într-o relație? Danielle a spart barierele societății și a făcut pasul cel mare alături de iubitul ei, mai mare cu 22 de ani

Danielle Kent și Gareth Palmer, care urmează să se căsătorească, au vorbit despre criticile aspre din partea familiei și a străinilor din mediul online care au făcut remarci răutăcioase despre relația lor, din cauza diferenței de vârstă dintre cei doi.

Din păcate, nu toată lumea a susținut povestea de dragoste înfloritoare dintre Danielle Kent și Gareth Palmer. Cuplul, care acum urmează să se căsătorească, s-a întâlnit la muncă, într-un centru de îngrijire și, pe măsură ce relația a avansat au făcut-o publică și colegilor lor de muncă. Mai mult decât atât, ei și-au dezvăluit relația șefului lor, care a fost încântat pentru noul cuplu, însă nu cei doi îndrăgostiți au avut același răspuns din partea familiei.

Danielle, în vârstă de 32 de ani, și Gareth, în vârstă de 54 de ani, din Emsworth, Hampshire, au fost insultați după ce și-au afișat public relația, atât de membri familiei, cât și de internauții, care au pus la îndoială diferența lor de vârstă de 22 de ani. Însă Danielle și Gareth nu lasă criticile dure să stea în calea iubirii lor și intenționează să-și întemeieze o familie.

Cu ce probleme s-au confruntat cuplul Danielle-Gareth

Chiar dacă acum au ajuns să fie indiferenți și au învățat să se bucure de relația lor, la început, Danielle și Gareth s-au lăsat influențați de părerile celor din jur. Mai mult decât atât, femeia a trecutprin momente dificile după ce o rudă o acuză că iese cu un bărbat mai mare decât ea cu 22 de ani, doar pentru a profita de el:

,,Pentru mine, vârsta nu a fost niciodată cu adevărat o problemă”, a explicat Danielle, care a avut anterior o relație cu un bărbat cu 17 ani mai în vârstă.

,,Cred că ei înșiși sunt doar nesiguri și probabil geloși…Suntem foarte iubitori și când suntem împreună, uităm că sunt și alți oameni în jur.”, a adăugat aceasta.

Danielle și Gareth s-au confruntat, de asemenea, cu judecățile unor necunoscuți. La un moment dat, cuplul se bucura de o băutură la un pub din Havant, când un bărbat i-a suspectat că au un cuplu doar de fațadă:

,,Este foarte frumos că faceți asta în folosul comunității.”, a comentat răutăcios bărbatul.

,,Ne-am așezat și ne-am sărutat, iar el a văzut asta, așa că știa că suntem într-o relație”, a spus Danielle. ,,Nu am vrut să provoc o scenă, dar trebuie să recunosc, sângele meu a fiert și am făcut multe pentru a mă controla. Pur și simplu am râs.”, a explicat femeia.

Dacă sperați că răutățile se sfârșesc aici, ei bine, nu! Lui Gareth i s-a spus, că relația sa cu Danielle este ,,ciudată” chiar de către membri familiei lui, care nu au acceptat-o din prima pe iubita lui:

,,Danielle și cu mine suntem foarte drăgăstoși, oriunde ne-am afla, ne ținem de mână, ne îmbrățișăm și ne sărutăm. Nu vedem alte cupluri care sunt la fel de îndrăgostite ca noi”, a adăugat Gareth.

Întrebată ce sfat ar da altor cupluri cu diferență de vârstă, Danielle a spus:

,,Trăiești o singură dată și cred că dacă iubești pe cineva, asta e tot ce contează.”, a mărturisit Danielle, semn că, în cazul ei, iubirea a învins.

Cuplul speră că experiența lor va ajuta la ruperea ,,stigmatului” din jurul întâlnirii cu cineva mai în vârstă.

