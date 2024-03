Nunta de poveste s-a transformat într-un coșmar: ,,Soția mea și cu mine am fugit, dar familia ei a călătorit 1.000 de mile pentru a ne prăbuși nunta”

Tom și soția lui sunt disperați după ce socrii acestuia au călătorit 1.000 de mile pentru a le prăbuși cel mai important moment din viața lor- nunta.

Este ceva din filmele de comedie, dar Tom încă se recuperează după ce a încercat să evadeze de la nunta lui, care a fost distrusă de familia soției sale. El și mireasa lui s-au gândit mereu să fugă în Coloradă, alături de câțiva prieteni pentru a se căsători. Cei doi au alea o locație atât de îndepărtată sperând că nu își vor face apariția familia iubitei lui Tom, însă s-a înșelat:

,,Am fost atât de încântați. Am adus patru prieteni cu noi în Colorado și am închiriat un Airbnb masiv pe munte, cu priveliști frumoase. A fost perfect.” a spus el conform The Sun.

,,Ea este pe deplin conștientă de acest lucru și a fost încântată să fugă alături de mine, astfel încât să nu aibă de-a face cu repercusiunile mamei și surorilor ei. A fost crescută într-o familie care o manipula. Ideea că «familia este tot ce vei avea vreodată» i-a fost întipărită în creier la o vârstă foarte fragedă.”, a adăugat el.

Dar un telefon la cabana lor perfectă de munte era pe cale să transforme fericita ocazie într-un coșmar.

Cum au reuțit socrii lui Tom să îi strice nunta secretă

Tom și soția lui își plănuiau nunta cu mult timp înainte. Tinerii nu își doreau nimic extravagant, voiai să fie ei, alături de câțiva prieteni și să petreacă în liniște acest eveniment important din viața lor. Însă, când visul lor părea că urmează să se împlinească, totul a luat o altă întorsătură:

,,Întreaga ei familie, mama, tata, surorile, iubiții surorilor, toți au condus peste o mie de kilometri pentru a ne prăbuși nunta. I-a spus surorii ei mai mici despre asta cu o săptămână înainte de a pleca, dar nu ne așteptam să fie suficient de nebuni pentru a prăbuși o nuntă planificată strategic pentru a-i evita pe ei și bagajele lor”, a explicat Tom nervos.

Chiar dacă familia ei venise, Tom și viitoare lui soție au decis să continue planul lor și să se căsătorească, dar, din nefericire, întreaga ceremonie s-a trasnformat într-un dezastru:

,,Mama ei chiar ne-a întrerupt ceremonia pentru a se ruga pentru noi.”, a răbufnit mirele.

,,Imediat totul a luat-o mult mai la vale. Mi-a manipulat soția după ce le-am cerut să părăsească localul, undenu au fost niciodată invitați.”, a concluzionat bărbatul.

Din păcate, Tom și soția lui nu s-au împăcat cu familia ei și au decis că cel mai important acum e să se axeze pe familia lor, mai ales că urmează să fie și ei părinți.

FOTO: Shutterstock