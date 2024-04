Buzz House: The Movie rupe topurile! Filmul este numărul 1 în Box Office-ul românesc, după primul weekend de la lansare

Succes așteptat pentru Buzz House: The Movie! Primul comedy-horror din România, ce îl are protagonist și producător pe Andrei Șelaru (Selly), este pe primul loc în topul filmelor, chiar după primul weekend în cinema. Cu aproximativ 250.000 de spectatori și încasări de peste șapte milioane de ron, Buzz House: The Movie devine producția românească cu cel mai mare număr de spectatori la deschidere, întrecând astfel recordul anterior stabilit, „Romina, VTM!” (233.428 spectatori), tot o producție Vidra Productions și Selly Media Network.

Selly și BRomania au contribuit la succesul lungmetrajului Buzz House

„Buzz House este un proiect care ne-a demonstrat că merge încă din online. Era clar că, dacă publicul nostru a urmărit cu sufletul la gură patru sezoane full de reality pe YouTube, vor fi curioși să-și vadă creatorii de conținut preferați și pe marele ecran. Am crezut în el, am investit extrem de multe resurse ca să corespundă cerințelor publicului și am sperat să rupă box office-ul. Și iată că s-a întâmplat! Suntem recunoscători publicului, oamenilor care au făcut un drum la cinema special pentru noi. Ne bucurăm că avem un public atât de dedicat. Asta ne și responsabilizează.” spune Andrei Șelaru (Selly), actor și producător Buzz House.

,,Ne bucură numărul mare de spectatori și ne confirmă că cinematografia românească avea un gol imens. Un gol în formă de chipăruș cu topor în mână. Sincer, dacă știam că o să aibă așa succes, aranjam să moară mai puțini, ca să avem cu cine să facem sequel. Acum o să fie nevoie să facem ce a făcut și Marvel și să băgăm universuri paralele. Pentru părinții care au dubii dacă să-și lase copiii la film, să știți că are și o lecție morală importantă: dacă ajungi influencer, e posibil să fii alergat prin pădure.”, declară Matei Dima, producător Buzz House The Movie.

Costi Max, despre reușita filmului în care joacă: „Prima dată am crezut că este o glumă!”

Influencerii momentului au devenit actori în Buzz House: The Movie: Erika Isac, Cezara, Costi Max, Vlad Neamțu, David Ioan, Elicopter, Drăcea, Erika Isac, Iorga, Maya Alessia, Scarlet, împreună cu Selly au ieșit din zona de confort a internetului și și-au jucat propriul rol într-o peliculă. Lor li s-au alăturat doi actori profesioniști: Gabriel Spahiu și Tania Popa.

„M-am gândit de când am văzut că Selly a preluat formatul emisiunii că va fi ceva calitativ, dar nu mă așteptam să aibă atât succes. Prima dată am crezut că este o glumă când mi s-a spus că se va face și film… și aveam emoții în legătură cu ai mei colegi care nu au cochetat cu actoria. M-am liniștit după primele zile de filmări când am văzut că toți își fac treaba bine. Este lejer cel mai bun film cu influenceri – poate din lume, nu știu oricum, nu le-am văzut pe toate. Multă comedie dedicată generației Z, dar poate atinge publicul de orice vârstă. Sincer mă așteptam să aibă succesul acesta având în vedere ce fenomen a fost pe YouTube” , mărturisește Costi Max, actor în Buzz House.

Cifrele bune s-au văzut încă de la avanpremieră! Ziua de 23 aprilie a fost declarată de cinematografe ,,Buzz Day”, după ce absolut toate sălile de proiecție ale filmului au fost pline. 49 de mii de oameni au văzut filmul într-o singură zi. Totuși, ziua cu cei mai mulți spectatori a fost sâmbătă, când 51 de mii de oameni au venit să vadă Buzz House The Movie.

,,Buzz House: The Movie ne-a șocat încă din prima zi de avanpremieră! Filmul este un adevărat blockbuster care oferă o experiență cinematică de neuitat! Toate sălile de cinema au fost pline încă din prima săptămână de la lansare. Este nebunie totală și iubim asta! Fanii s-au mobilizat masiv și au umplut cinematografele Cineplexx, făcând proiecțiile să fie sold out! E clar că Buzz House: The Movie este un fenomen care a cucerit și va cuceri în continuare inimile a multor fani!”, afirmă Cristina Miu, marketing manager Cineplexx.

Filmul a fost tras în 21 de zile de filmare, iar post-producția a fost gata în aproximativ o lună. Proiectul a costat un milion de dolari și este cea de-a patra coproducție Selly Media Network & Vidra Productions, după „5 Gang”, „5 Gang: un altfel de crăciun” și „Tabăra”.