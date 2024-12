Bogdan Căplescu, de nerecunoscut după divorțul de Karmen Minune. Imaginea cu care și-a șocat fanii!

Karmen Minune și Bogdan Căplescu au surprins pe toată lumea în urmă cu câteva luni când au anunțat că divorțează, după cinci ani de căsnicie. Cei doi, care au împreună o fetiță, au păstrat discreția asupra problemelor din relația lor, ceea ce a făcut ca vestea separării să fie și mai neașteptată pentru fani.

Pentru Karmen, divorțul a fost un proces dificil, dar necesar. Deși și-a dedicat mult timp pentru a face lucrurile să funcționeze, artista a realizat că, pentru binele tuturor, era nevoie de o schimbare radicală. Cu toate acestea, ea a subliniat de mai multe ori că viața continuă și că, în ciuda despărțirii, există fericire și armonie chiar și după un astfel de moment.

Bogdan Căplescu, mai puțin cunoscut înainte de căsătoria cu fiica lui Adrian Minune, a continuat să-și păstreze discreția în viața personală. După divorț, el a făcut însă câteva schimbări semnificative.

Sportul a devenit o parte importantă din rutina sa zilnică, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Aparițiile lui recente pe rețelele sociale dezvăluie o transformare remarcabilă: o siluetă vizibil mai suplă și o energie pozitivă care sugerează o abordare complet nouă asupra vieții. Se pare că, pe lângă orele petrecute la sală, acesta a adoptat și o dietă echilibrată, care l-a ajutat să-și redefinească stilul de viață.

De cealaltă parte, Karmen Minune a ales să vorbească deschis despre motivele care au dus la separare. Artista a explicat că despărțirea a fost rezultatul unei analize profunde, amândoi ajungând la concluzia că aceasta era cea mai bună decizie atât pentru ei, cât și pentru fiica lor. Prioritatea a rămas mereu micuța Sofi, care, în ciuda schimbărilor din viața de familie, beneficiază de toată grija și iubirea părinților săi. Cei doi au reușit să mențină o relație bună, colaborând pentru a-i oferi copilului un mediu echilibrat.

„Amândoi am ajuns la concluzia că e mult mai bine și pentru noi individual, și pentru Sofi. Nu ai de unde să știi ce îți rezervă viața, a fost o decizie luată de comun acord, nu a plecat vreunul dintre noi. Ne-am dat seama că nu se mai poate. Dumnezeu știe ce e cel mai bine pentru noi și toată lumea.

Am încercat până nu am mai putut, dar din momentul în care am spus „Stop”, nu. Și eu, și el, am ajuns la concluzia că este cel mai bine. Am suferit mult și poate încă mai sufăr și nu îmi dau seama. Eu cred cu tărie că fiecare om vine în viața ta să te învețe ceva. Sofi știe tot ce se întâmplă și își dorește ca mama ei să fie bine. (…) Ea știe prin ce am trecut noi ca familie și dacă am ajuns să iau decizia asta vreau ca lumea să știe că am luat-o pentru bine nostru individual.

Cu toții suntem bine în situația asta, am ajuns la un numitor comun. Și suntem fericiți, există fericire și după o astfel de situație. Asta este viața, nu e tot timpul roz”, a declarat Karmen, în cadrul podcastului „Un PODCAST mișto By Bursucu’”.