Cu ce se ocupă Leno, fiul lui Dan Bursuc: la doar 17 ani are deja două afaceri! “Prin 2023 mi-a venit ideea și…”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Dan Bursuc vorbește alături de fiul său, pentru prima dată. Tânărul de 17 ani visează să îi calce tatălui său pe urme în domeniul muzical, însă nu se grăbește. Momentan, se focusează pe celelalte business-uri pe care le are. Cu ce se ocupă Leno și din ce faci bani, citiți mai jos!

Dan Bursuc și Leno vorbesc pentru prima dată împreună la CANCAN EXCLUSIV. Manelistul are de ce să fie mândru. Fiul său este un elev silitor, studiază la Cambridge de mic și se întreține singur de la 12 ani. Adolescentul are deja două afaceri, vrea să își lanseze și un brand de haine și să își urmeze tatăl în cariera muzicală.

”Vreau să îi calc pe urme. Îmi place mereu să fiu în mișcare, să am de-a face cu lumea. Pot spune că cele mai mari calități ale mele sunt: comunicarea, să închei deal-uri și să intru sub pielea omului. Nu am avut niciodată restricții, tata a știut că sunt cuminte și că nu am deranjat pe nimeni. Mi-a oferit cea mai frumoasă libertate pe care o avea un copil. Am trei sfaturi de la tata pe care le voi ține minte toată viața: să fiu modest, să respect pe toată lumea din jur și să ajut oricând pot”, a spus Leno Dimitrie.

Te-ar putea interesa: „Protejatul” lui Dan Bursuc a dat de mare necaz: de la o simplă colaborare s-a ajuns la dosar penal. „Frumuşelu” a profitat de un coleg de breaslă! “M-a invitat la el acasă şi…”

”Nu îi mai cer bani de la 11-12 ani”

Deși vrea să activeze și el în domeniul artistic, fiul lui Dan Bursuc nu se grăbește deloc. Vrea să acumuleze destulă experiență pâna va lansa prima sa piesă. Între timp, plănuiește să se focuseze pe școală și pe restul business-urilor pe care le are și din care câștigă deja bani.

”Ca producător muzical, trebuie să acumulezi multe informații. Așteptările sunt ridicate, așa că trebuie să mă pregătesc. Nu e momentul acum, poate în 1-2 ani îmi voi deschise o casă de discuri.

Acum, la 17 ani, vreau să îmi lansez brand-ul meu de haine. Prin 2023 mi-a venit ideea și am vrut să o adaug în vestimentație, dar abia acum am pus-o în aplicare. Am fost ocupat și cu celelalte două business-uri de dropshipping, dar abia acum am mers pe la croitori și mi-a ales un concept final. Pe viitor, cred că voi avea mai multe categorii. Aș vrea să am 2-3 magazine deschise în România și nu numai, chiar și în Europa. Pasiunea pentru haine a venit de la tatăl meu, mereu l-am văzut cum se îmbrăca.

Nu îi mai cer bani de la 11-12 ani, am două site-uri de dropshipping, însă mi-a făcut el diverse cadouri de-a lungul timpului”, a declarat fiul artistului.

Tot în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Dan Bursuc vorbește despre relația cu soția sa, conflictele cu Leo de la Kuweit și Laura Vass, noul trend de pe Tik Tok și prietenia cu Sorin Copilul de Aur pe care l-a crescut de la 12 ani. Toate detaliile, AICI!

Nu rata: Dan Bursuc i-a copt-o fostului ginere! L-a lăsat fără 200.000 de € şi… A venit nota de plată pentru Leo de la Kuweit!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.