„Protejatul” lui Dan Bursuc a dat de mare necaz: de la o simplă colaborare s-a ajuns la dosar penal. „Frumuşelu” a profitat de un coleg de breaslă! “M-a invitat la el acasă şi…”

„Lumea manelelor este mult mai perfidă decât pare la prima vedere”, așa își începe declarația un cântăreț de la noi care a ajuns victima unui alt artist. CANCAN.RO are detalii despre cel mai recent proces care a fost deschis de un alt artist împotriva protejatului lui Dan Bursuc, iar capetele de acuzare sunt multe: sechestrare, violență, amenințare cu moartea și furt calificat. Avem o poveste halucinantă care a pornit de la o simplă colaborare și s-a ajuns până la dosar penal.

Este scandal mare în lumea cântăreților de manele! De data aceasta protagoniștii sunt Ionuț Frumușelu, cunoscut mai mult pentru colaborările cu Dan Bursuc, dar și prin prisma relației lui cu Carmen de la Sălciua (vezi aici) și Ionuț de la Moinești. Acesta din urmă a dorit o colaborare cu Frumușelu`pe care îl cunoștea, fiind amândoi din același sat: Moinești. Ce a cerut la schimb Frumușelu, dar și cum a ajuns Ionuț de la Moinești să fie sechestrat, bătut și abuzat, aflăm de la el în continuare.

Scandalul care zguduie lumea manelelor! Un artist și-a acuzat colegul de privare de libertate și violență

Ionuț de la Moinești a început să își spună povestea halucinantă și cum a ajuns în casa celui care i-a devenit abuzator: „Ionuț Frumușelu este din comună cu mine, dar nu pot să spun că aveam mare încredere în el că nu îl cunoșteam atât de bine. Eu vreau să fac muzică, să mă lansez. El este din comună cu mine și, fiind mai cunoscut, am vrut să colaborăm. Așa că l-am sunat să ne înțelegem. M-a invitat la el acasă în București, că el s-a mutat de ceva timp, să vorbim.

Am ajuns în București și acolo am stabilit că el mă va ajuta să lansez muzică dacă am grijă de copilul lui. Practic eu eram bonă pentru copil, nu primeam bani, dar primeam ajutorul lui în carieră. Băiețelul lui mă plăcea mult și mie de el, așa că am acceptat, mi se părea o înțelegere corectă”, a spus cântărețul de manele pentru CANCAN.RO.

Ionuț de la Moinești și Ionuț Frumușelu nu au făcut un contract legal, așa cum este normal, ci au preferat această variantă de …troc: Frumușelu` îl scotea melodii, iar Ionuț de la Moinești avea grijă de băiețelul artistului. Totul a mers bine la început, au lansat o melodie împreună care a și prins la public, numai că, la un moment dat atitudinea protejatului lui Dan Bursuc s-a schimbat, ne spune Ionuț, fapt care l-a determinat să plece din casa bărbatului: „Mi-a făcut o piesă la început, prinsese, dar între între timp a scos-o de pe Youtube. Am urcat-o eu înapoi când am văzut că a decis să o dea jos. Au început neînțelegeri, certuri pentru că el voia să stau numai acolo, era ca și cum eram proprietatea lui. Mă jignea, țipa la mine, m-a lovit de mai multe ori, se comporta foarte urât. Noi nu am făcut niciun contract, a fost o înțelegere verbală între noi. Am stat o lună și ceva la el, apoi am plecat”.

Ionuț de la Moinești a depus plângere penală împotriva fostului lui Carmen de la Sălciua

Tânărul de 21 de ani spune că s-a întors în satul natal, însă după un timp a fost, din nou, sunat de Ionuț Frumușelu. Bărbatul și-a cerut scuze și i-a promis că de acum încolo vor face un contract și se vor înțelege, doar că, nu a fost așa. Dimpotrivă, fostul lui Carmen de la Sălciua ar fi decis să-i rețină și actele lui Ionuț de la Moinești.

„M-am întors apoi pentru că mă manipula foarte tare, iar eu voiam mult să scoatem o melodie, mai ales după ce am văzut că prima piesă prinsese tare. Mergeam cu el prin vacanțe, la Brașov, la mare, mi-a cerut actele ca să le ținem pe toate într-un loc. Apoi, după o discuție a decis să nu-mi mai dea actele înapoi. L-am ajutat să își facă casă la țară, m-a chemat să car, să muncesc, nu am văzut niciun ban și nicio piesă.Am vorbit cu părinții mei și le-am spus că se comportă urât Ionuț, dar nu voiam să le spun cât de gravă este situația ca să nu o întristez sau să se îmbolnăvească din cauza mea”, a spus Ionuț de la Moinești pentru CANCAN.RO.

În momentul în care Frumușelu s-a prins de faptul că Ionuț de la Moinești „dă din casă” și le spune părinților ororile trăite acolo, manelistul i-ar fi spart telefonul: „Mi-a stricat telefonul, l-a spart. A decis să-mi dea un alt telefon. Nu știu de ce au vrut asta, poate că să nu mai am acces la contacte. Eu am reușit să plec că i-am amenințat că sun la poliție. Nu am sunat până atunci că îmi era frică de el, dar cumnatul și sora lui erau mai ok și așa am reușit să scap. Le-am spus că plec să cumpăr ceva pentru ei și m-am dus direct la poliție”, a spus bărbatul.

Ajuns la secția de poliție din apropiere, Ionuț de la Moinești a depus plângere penală împotriva lui Ionuț Frumușelu și a cumnatului acestuia. Oamenii legii au deschis un dosar penal pe numele bărbatului: „Acolo am povestit ce mi s-a întâmplat, am dat declarație, apoi am mers însoțit de poliție la el acasă ca să recuperez actele. Ionuț venea de la muncă și când i-a văzut pe cei de la poliție s-a speriat. S-a deschis un dosar penal și acum aștept să mi se facă dreptate. Am făcut plângere penală împotriva lui și a cumnatului lui. Sunt mai multe plângeri penale pentru privare de libertate, violență, amenințare cu moartea și furt calificat, iar acum urmează să fac o plângere pentru spargerea conturilor de socializare”, a declarat cântărețul de manele. Acum, bărbatul are nevoie de ajutor specializat pentru a putea trece peste trauma creată de colegul de breaslă: „O să merg la un medic psiholog pentru că din cauza lui am ajuns să am coșmaruri, țipam în somn, eram stresat. Așa am dus-o din 2022 până în 2024”.

