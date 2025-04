Anca Serea, probleme de sănătate cu fiica ei! Leah s-a simțit foarte rău: „Nu am dormit mai mult de 2 ore”

Anca Serea, cunoscută pentru implicarea constantă în viața de familie și devotamentul față de cei șase copii ai săi, traversează o perioadă dificilă cauzată de problemele de sănătate ale uneia dintre fiicele sale, Leah. În ultimele zile, vedeta a fost nevoită să își dedice toată atenția micuței, care s-a confruntat cu simptome îngrijorătoare ce au dus la o noapte albă pentru întreaga familie.

Situația a devenit alarmantă atunci când Leah a început să manifeste simptome digestive severe. În toiul nopții, starea fetiței s-a deteriorat, iar Anca Serea, fără să ezite, a renunțat la orice formă de odihnă pentru a-i fi alături. Deși nu s-a ajuns în cele din urmă la spital, apropierea acestui scenariu a fost o realitate pentru familia artistei. Stările de greață și episoadele de vărsături repetate au pus-o pe micuță la încercare ore în șir.

VEZI ȘI: CUM A FOST ANCA SEREA JEFUITĂ! NICI EI NU I-A VENIT SĂ CREADĂ TUPEUL HOAȚEI: „ÎNTR-O FRACȚIUNE DE SECUNDĂ, CÂT…”

În același timp, vedeta a avut de gestionat și alte responsabilități familiale. Una dintre fiicele sale mai mari, Sarah, a avut programat un zbor la primele ore ale dimineții, ceea ce a contribuit la agitația și epuizarea deja resimțite. Totul a venit într-un context solicitant, dar nu neobișnuit pentru o mamă care jonglează zilnic cu rolul de părinte pentru o familie numeroasă.

„Sper că voi sunteți bine. Noi am avut o noapte super grea și ciudățică. Nu cred că am dormit mai mult de două ore. Leah a avut o problemă cu stomăcelul și a vărsat toată noaptea. Sarah a plecat și ea undeva departe, așa că a avut avion pe la 4:30”, a spus Anca Serea pe social media.

Aceasta nu este prima dată când Leah trece printr-o situație medicală dificilă. În urmă cu câteva săptămâni, micuța a fost supusă unei intervenții chirurgicale stomatologice, după ce o infecție netratată la o măsea s-a transformat într-un abces dureros. Deși părinții au încercat să gestioneze problema în mod conservator, în cele din urmă a fost necesară o procedură sub anestezie pentru a elimina cauza durerilor. Recuperarea a fost una bună, însă astfel de episoade medicale creează adesea un climat tensionat și solicitant pentru întreaga familie.

„Leah a avut o problemă stomatologică destul gravă pe care am încercat să o tratăm în urmă cu jumătate de an și, din păcate, nu am putut să o rezolvăm. Avea o infecție, un abces foarte urât la măseaua din spate. A fost nevoie de o intervenție și de anestezie (…) Ai fost foarte curajoasă, te iubesc!”, a mai spus Anca Serea.