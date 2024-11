”Turnat” că a urcat drogat la volan, Bogdan Mocanu face lumină: ”Eram cu Jador, au fost amenințări, injurii…” Uluitor ce s-a întâmplat în casa lui înainte de a fi oprit de Poliție

Bogdan Mocanu este ținta unui răuvoitor, care face tot posibilul să îl prindă pe artist pe picior greșit, prin intermediul Poliției. Vă povesteam de curând faptul că fostul concurent de la Puterea Dragostei se confruntă cu probleme cu Poliția în mod regulat. Asta pentru că există o persoană care pune oamenii legii pe urmele lui, ori de câte ori are ocazia. Bomba vine însă abia acum, pentru că implicat în această situație este și Jador! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artistul a dezvăluit despre cine este vorba, dar și ce legătură are fostul său prieten, Jador, cu problemele pe care le are în prezent. Vă spunem doar atât, detaliile sunt savuroase!

Celebrului artist i s-a pus gând rău! Și poate vă imaginați că este vorba despre vreo domnișoară căreia Bogdan Mocanu i-a frânt inima, însă adevărul este cu totul altul. Să trecem direct în miezul problemei, pentru că avem ce povesti! Totul a pornit într-o seară „băiețească”, acasă la artistul nostru. La domiciliul acestuia se afla și Jador, care între timp a devenit fost prieten, pentru că disputele dintre ei au prins proporții uriașe.

Însă la vremea aceea, în urmă cu ceva timp, nu se rupsese încă lanțul prieteniei. Cel care nu prea îl are la inimă pe Bogdan Mocanu este chiar vecinul său, acesta din urmă făcând în repetate rânduri plângeri telefonice la Poliție, cum că ar fi gălăgie acasă la artist. Însă seara în care era și Jador prin preajmă a fost fatidică!

Jador l-a băgat în belele pe Bogdan Mocanu

Artistul a povestit întreaga întâmplare, cu lux de amănunte. Cum a ajuns vecinul nemulțumit să pună Poliția pe urmele lui Bogdan Mocanu din pricina lui Jador? Cântărețul de manele s-a luat într-o seară la harță cu vecinul lui Bogdan, iar de acolo a pornit un adevărat război. Deranjat de scandalul cu Jador, vecinul i-a pus gând rău celui care nici măcar nu a fost implicat în mod direct în altercație, De atunci, artistul nu mai are liniște cu bărbatul, care face tot posibilul să pună Poliția pe urmele sale.

„Am un vecin care sună în mod abuziv la Poliție și mi s-au adunat amenzi de-a lungul timpului, dar de ceva timp, polițiștii nici nu mai reacționează, pentru că și-au dat seama că vin degeaba, la mine acasă nu e atât de multă gălăgie. Însă în ultima seară, când a venit Poliția, eram cu Jador, care s-a certat verbal cu vecinul acesta al meu. Au existat amenințări, injurii, de toate.

Acest conflict cred că l-a motivat pe vecinul meu, care și el lucrează în domeniu, la penitenciar, are și relații în Poliție, să pună oamenii legii pe urmele mele. Cred că asta l-a împins și mai tare să facă tot posibilul să mă prindă pe picior greșit. Din cauza lui Jador am ajuns să am astfel de probleme”, a declarat Bogdan Mocanu pentru CANCAN.RO.

