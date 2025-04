Meko o mitraliază pe Rebeca! Ce spune luptătorul despre cea de-a treia femeie din viaţa lui: ”Se știe că Irina și Selim sunt pe locul întâi”

Pentru CANCAN.RO, Meko și Selim The Kid spun cum au petrecut sărbătorile pascale, când va fi gata noua lor casă, dar și ce dorință ciudată are băiețelul de 10 ani! Deși este ieșită din comun, tati percutează fără probleme. Orice pentru micuțul vlogger!

Deși recent a declarat că în viața lui a apărut și cea de-a treia prezență feminină, pe lângă Irina și Rebeca, Meko se va focusa pe familia sa. Așadar, femeile din background pot aștepta mult și bine, căci luptătorul a petrecut sărbătorile pascale alături de mama fiului său și de cel mic, după cum povestește chiar el, pentru CANCAN.RO.

”De Paște am stat cu băiatul meu, este primordial pentru mine, iar după acea la numărul doi, trei, patru… Important pentru mine e cu încep și unde sunt. Dacă sunt lângă băiatul meu și mama lui, după acea pot să fiu în locul doi, trei, șapte… Da, se știe că Irina și Selim sunt pe locul întâi”, a spus sportivul.

Selim The Kid: ”Acasă vreau un Nissan GT-R”

Dacă de Paște nu a avut dorințe prea mari, Selim, fiul lui Meko, are idei mult mai îndrăznețe pentru noua lor casă. Deși locuința va fi gata abia în câteva luni, vlogger-ul de 10 ani vrea ca tati să îi aducă, fix în casă, un Nissan GT-R. Pentru că este mașina visurilor sale, dar încă nu are permis auto, micuțul vrea să păstreze mașina pâna la vârsta majoratului, ca să o poată admira zi de zi până o poate conduce.

Așadar, Meko îi va face celui mic pe plac și va găsi o modalitate să așeze mașina chiar în interiorul noii lor case!

”Am făcut o piesă cu Boier Bibescu și urmează să fac videoclipul, am făcut și multe vlog-uri cu Zbir, Bisoi. Școala merge bine, materia mea preferată este sportul. Tati mă răsfață mai mult, îmi spune «da» la orice. Niciodată nu mă refuză.

Când terminăm casa cea nouă, vreau să-mi ia un Nissan GT-R, deoarece e mașina mea preferată. Vreau să o ia tati acum, să o văd în casă până fac 18 ani și iau permisul. Mai am 8 ani de așteptat.

Vreau un model din 2012, pentru că atunci a apărut prima dată. Știu cum va arăta și camera mea din noua casă. Vreau să am PC-ul în stânga, în dreapta vreau niște scări care să ducă la patul meu, iar jos, sub pat, o să am o canapea”, a spus micuțul Selim.

