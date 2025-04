Fosta concurentă de la Exatlon România s-a măritat în secret, în Los Vegas! „Căsătoria noastră a fost spontană”

Fosta concurentă de la Exatlon și cunoscută sportivă de arte marțiale, Diana Belbiță, a făcut un pas important în viața personală, alegând să se căsătorească peste ocean, într-un cadru inedit și restrâns. Cununia a avut loc în Las Vegas, orașul celebru pentru nunțile sale spontane, iar mirele este nimeni altul decât Cameron VanCamp, un luptător american cu experiență în UFC, care activează în prezent în cadrul competiției BKFC, o disciplină de box fără mănuși.

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu doi ani, în contextul unui eveniment sportiv de MMA, unde Belbiță fusese invitată în calitate de comentator. Deși gala la care ar fi trebuit să participe a fost anulată, comunicarea dintre cei doi a continuat, iar relația a evoluat rapid. Povestea lor a trecut de granițele profesionale și a devenit una de viață, concretizându-se într-un mariaj discret, dar cu o semnificație profundă pentru ambii parteneri.

Evenimentul a fost unul departe de opulența tradițională. În locul unui decor extravagant, mirii au optat pentru o ceremonie intimă, la care au participat doar câțiva prieteni apropiați și antrenorul Dianei, care a jucat un rol esențial în cadrul ceremoniei. Deși familia nu a fost fizic prezentă, momentul a fost transmis live într-un grup privat pe o rețea de socializare, permițând astfel celor dragi să fie parte, de la distanță, la acest moment special.

„Cameron este fost luptător UFC. La momentul actual luptă în BKFC (box fără mănuși). Ne-am cunoscut în ianuarie 2023. Eu trebuia să fiu comentator pentru un eveniment de MMA unde el avea meci programat. I-am scris să îmi spună câteva detalii despre el (informații necesare pentru evenimentul de MMA). Gala MMA s-a anulat, dar noi am continuat să vorbim”, a spus Diana Belbiță pentru Fanatik.ro .

Diana Belbiță intenționează să se stabilească definitiv în Statele Unite, acolo unde își dorește să pună bazele propriei săli de antrenament, împreună cu soțul ei. Inițiativa vine ca un pas firesc pentru o sportivă care a acumulat o vastă experiență atât în MMA, cât și în alte forme de arte marțiale, devenind un nume cunoscut și respectat în lumea luptelor.

„Căsătoria noastră a fost spontană. Întotdeauna mi-am dorit o ceremonie cât mai simplă. Așa că mi-am programat nunta în Las Vegas, acolo unde am mers cu antrenorii mei și trei prieteni. Cam aia a fost.

Am făcut un grup închis pe Facebook unde am transmis ceremonia live, iar mami și încă câțiva prieteni au urmărit totul acolo. Cel mai emoționant moment a fost când antrenorul meu, Alin Halmăgean, a ocupat rolul de tată și m-a dus la altar.

Deși abia am postat imaginile, nunta nu a fost în Săptămâna Mare. Am făcut cununia pe 3 Aprilie. A fost la Vegas, dar cununia e legală 100%. Intenționez să mă mut definitiv în America, unde îmi voi deschide sala mea împreună cu Cameron. Momentan nu mă gândesc la copii. După ce o să am sala mea și voi fi la casa mea așa cum trebuie, poate”, a mai spus Diana Belbiță, pentru sursa citată mai sus.