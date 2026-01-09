Dorian Popa riscă să meargă la închisoare! Vești proaste pentru influencer la început de 2026

Au trecut doi ani de când Dorian Popa a fost prins conducând sub influența substanțelor psihoactive. Deși a primit inițial o pedeaspă mai blândă, judecătorii au schimbat foaia și au decis rejudecarea cazului.

În luna octombrie 2024, Dorian Popa a fost prins conducând drogat. Inițial, influencerul a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei. Timp de doi ani, acesta a fost sub supravegherea Serviciului de Probațiune, având obligația de a da cu subsemnatul atunci când plecă din oraș, dar și de a anunțe orice schimbare de domiciliu și loc de muncă.

Dorian Popa, prima reacție după ce a fost rechemat în judecată

Recent, magistrații Curții de Apel București au decis rejudecarea dosarului în care Dorian Popa a fost prins pe picior greșit, în conformitatea cu noua lege. Influencerul a ieșit public și a oferit o primă reacție.

„Am lăsat justiția, legea să își facă treabă în liniște, fără să deranjez. 19 ianuarie este și teoretic, și practic, ultimul proces care a urmat boroboaței pe care am făcut-o (…). Ideea este că am avut un proces inițial. În urma procesului inițial, a fost dată o soluție, și anume amânarea pedepsei cu cele opt luni de închisoare, după care s-a făcut recurs la această soluție. Din recurs, domnul judecător a decis să rejudecăm procesul pentru că a apărut această lege nouă”, a spus Dorian Popa, într-un videoclip, pe YouTube.

Pe data de 19 ianuarie 2026, Dorian Popa se va prezenta la ultimul termen din acest proces, atunci când își va afla pedeapsa finală.

„În ciuda faptului că eu am pledat vinovat, legea spune că trebuie să se repete acest proces, s-a repetat procesul, am rejudecat după legea nouă (…) Soluția a fost aceeași amânare a pedepsei, iar la acest al treilea proces, s-a făcut încă o dată recurs, recurs care va avea loc pe 19 ianuarie (…) Voi primi o pedeapsă finală”, a mai spus vloggerul în mediul virtual.

