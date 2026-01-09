Acasă » Știri » Dorian Popa riscă să meargă la închisoare! Vești proaste pentru influencer la început de 2026

Dorian Popa riscă să meargă la închisoare! Vești proaste pentru influencer la început de 2026

De: Irina Vlad 09/01/2026 | 17:04
Dorian Popa riscă să meargă la închisoare! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
Dorian Popa/ sursă foto: social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Au trecut doi ani de când Dorian Popa a fost prins conducând sub influența substanțelor psihoactive. Deși a primit inițial o pedeaspă mai blândă, judecătorii au schimbat foaia și au decis rejudecarea cazului. 

În luna octombrie 2024, Dorian Popa a fost prins conducând drogat. Inițial, influencerul a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei. Timp de doi ani, acesta a fost sub supravegherea Serviciului de Probațiune, având obligația de a da cu subsemnatul atunci când plecă din oraș, dar și de a anunțe orice schimbare de domiciliu și loc de muncă.

Dorian Popa, prima reacție după ce a fost rechemat în judecată

Recent, magistrații Curții de Apel București au decis rejudecarea dosarului în care Dorian Popa a fost prins pe picior greșit, în conformitatea cu noua lege. Influencerul a ieșit public și a oferit o primă reacție.

„Am lăsat justiția, legea să își facă treabă în liniște, fără să deranjez. 19 ianuarie este și teoretic, și practic, ultimul proces care a urmat boroboaței pe care am făcut-o (…). Ideea este că am avut un proces inițial.

În urma procesului inițial, a fost dată o soluție, și anume amânarea pedepsei cu cele opt luni de închisoare, după care s-a făcut recurs la această soluție. Din recurs, domnul judecător a decis să rejudecăm procesul pentru că a apărut această lege nouă”, a spus Dorian Popa, într-un videoclip, pe YouTube.

Dorian Popa și Rolls Royce-ul lui
Dorian Popa și Rolls Royce-ul lui.

Pe data de 19 ianuarie 2026, Dorian Popa se va prezenta la ultimul termen din acest proces, atunci când își va afla pedeapsa finală.

„În ciuda faptului că eu am pledat vinovat, legea spune că trebuie să se repete acest proces, s-a repetat procesul, am rejudecat după legea nouă (…) Soluția a fost aceeași amânare a pedepsei, iar la acest al treilea proces, s-a făcut încă o dată recurs, recurs care va avea loc pe 19 ianuarie (…) Voi primi o pedeapsă finală”, a mai spus vloggerul în mediul virtual.

Dorian Popa, investiție uriașă! A pus încălzire pentru palmierii din curte: ”Toți băieții mei sunt în priză!”

Apariția care i-a lăsat pe toți mască în față la Mosh! „Batman de Constanța” turează un Ferrari Purosangue modificat, de peste 500K€

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Concurenții de la Power Couple 2026 care s-au mutat împreună după doar 2 zile de relație! Iubirea lor e desprinsă din filme
Știri
Concurenții de la Power Couple 2026 care s-au mutat împreună după doar 2 zile de relație! Iubirea lor…
Câte sute de euro a plătit Alex Bodi pentru 4 porții de ceai la Courchevel, în Franța. Musculosul a postat dovada și un mesaj acid cu directie!
Știri
Câte sute de euro a plătit Alex Bodi pentru 4 porții de ceai la Courchevel, în Franța. Musculosul…
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de grade Celsius
Gandul.ro
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la...
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu...
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al României
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră....
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în...
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Parteneri
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Click.ro
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară
Digi24
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu...
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un...
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Anomalie: Motivul pentru care flota de 140 de avioane F-16 a Taiwanului, vitală în fața amenințării Chinei, a fost consemnată la sol
go4it.ro
Anomalie: Motivul pentru care flota de 140 de avioane F-16 a Taiwanului, vitală în fața...
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de grade Celsius
Gandul.ro
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Concurenții de la Power Couple 2026 care s-au mutat împreună după doar 2 zile de relație! Iubirea ...
Concurenții de la Power Couple 2026 care s-au mutat împreună după doar 2 zile de relație! Iubirea lor e desprinsă din filme
Câte sute de euro a plătit Alex Bodi pentru 4 porții de ceai la Courchevel, în Franța. Musculosul ...
Câte sute de euro a plătit Alex Bodi pentru 4 porții de ceai la Courchevel, în Franța. Musculosul a postat dovada și un mesaj acid cu directie!
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești ...
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi
Test de inteligență | Doar 1% dintre oameni poate spune ce număr se ascunde în această iluzie optică
Test de inteligență | Doar 1% dintre oameni poate spune ce număr se ascunde în această iluzie optică
Mega scandal între doi foști concurenți de la Mireasa! „Mi-a promis că, până la finalul anului, ...
Mega scandal între doi foști concurenți de la Mireasa! „Mi-a promis că, până la finalul anului, mă omoară”
BANCUL ZILEI | Gelozia la 80 de ani
BANCUL ZILEI | Gelozia la 80 de ani
Vezi toate știrile
×