Acasă » Știri » Dorian Popa, investiție uriașă! A pus încălzire pentru palmierii din curte: ”Toți băieții mei sunt în priză!”

Dorian Popa, investiție uriașă! A pus încălzire pentru palmierii din curte: ”Toți băieții mei sunt în priză!”

De: Alina Drăgan 03/01/2026 | 10:55
Dorian Popa, investiție uriașă! A pus încălzire pentru palmierii din curte: ”Toți băieții mei sunt în priză!”
Dorian Popa nu se uită la bani
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

După ce și-a surprins fanii cu modul în care și-a decorat curtea de Crăciun, Dorian Popa a venit acum cu o nouă „surpriză” ce i-a mirat pe mulți dintre urmăritorii săi. Artistul a investit mult în vila în care locuiește și încă o face. Cu ce găselniță a venit de această dată pentru palmierii pe care îi are în curte?

Dorian Popa locuiește în Domnești, într-o vilă în care a investit mult timp și bani. A amenajat totul după bunul plac, iar din curtea exterioară nu aveau cum să lipsească palmierii. A vrut un aer exotic, însă iarnă nu e prea bună prietenă cu plantele decorative alese de artist.

Dorian Popa nu se uită la bani

Însă, inventiv ca întotdeauna, Dorian Popa a venit repede cu soluția. Nu putea să își lase palmierii să înghețe pe timpul iernii, așa că a trecut la treabă și a făcut o investiție generoasă. Artistul a vrut confort maxim pentru plantele sale, dar și să se asigure că rezistă până la vară. Așadar, și-a împachetat palmierii și i-a cablat la prize, printr-un sistem menit să le asigure o temperatură optimă, pe tot parcursul sezonului rece.

Artistul a prezentat „lucrarea” și fanilor din mediul online, iar aceștia au fost surprinși. Sistemul folosit de Dorian Popa le oferă palmierilor o temperatură optimă și o să îi ferească de îngheț.

„Să vă explichez cât de șmecherescu o ard de anul acestescu! Toți „băieții” mei sunt în priză! Pentru că, atunci când te gândești că plantele tale au și un suflet, vrei să le ții sufletelul cald. Cât de șmecher! Palmierii mei sunt încălziți, în sfârșit!”, a spus, Dorian Popa în mediul online.

Cum își „răsfață” Dorina Popa plamierii /Foto: Instagram

Dorian Popa nu se uită la bani atunci când vine vorba de confortul său și pare că până și plantele acestuia sunt „răsfățate” cum trebuie. Pentru vila din Domnești, Dorian Popa a scos din buzunar mai bine de 300.000 de euro.

Locuința acestuia se întinde pe teri etaje, are dotări de ultimă generație, o suprafață generoasă și piscină. Mulți au fost impresionați de casa lui Dorian Popa și au dorit una asemănătoare, fapt ce l-a făcut pe artist să construiască un întreg cartier. Însă cu siguranță nu mulți dintre cei care i-au devenit vecini au atâta grijă până și de plantele din curte.

Nu este nicio glumă! Cât plătește Dorian Popa la CASCO pentru Rolls-Royce-ul său, pe an

Ce nu a spus Dorian Popa despre jaful din vila sa! Abia acum s-a aflat ADEVĂRUL: “Au intrat peste mine trei bărbați”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fiica Oanei Roman, de urgență la spital! Ce a pățit Isa la 3 dimineața: ”Nu am scăpat”
Știri
Fiica Oanei Roman, de urgență la spital! Ce a pățit Isa la 3 dimineața: ”Nu am scăpat”
Nu e banc! Câți bani a făcut un șofer de Bolt din Capitală, în noaptea de Revelion
Știri
Nu e banc! Câți bani a făcut un șofer de Bolt din Capitală, în noaptea de Revelion
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
Mediafax
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe...
Un expert în educație critică reforma pe „persoană fizică” din școala românească: „Degeaba faci o ciorbă bună, dacă pui foarte multă sare. Învățământul intră șubrezit în 2026”
Gandul.ro
Un expert în educație critică reforma pe „persoană fizică” din școala românească: „Degeaba...
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Prosport.ro
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea...
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care a ars în noaptea de Anul Nou
Digi24
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să...
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Mediafax
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Parteneri
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a...
Unde a petrecut Gigi Becali noaptea de Revelion. Ce a cerut de mâncare la primele ore din 2026
Prosport.ro
Unde a petrecut Gigi Becali noaptea de Revelion. Ce a cerut de mâncare la primele...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
Click.ro
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas...
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care a ars în noaptea de Anul Nou
Digi 24
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la...
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
go4it.ro
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Un expert în educație critică reforma pe „persoană fizică” din școala românească: „Degeaba faci o ciorbă bună, dacă pui foarte multă sare. Învățământul intră șubrezit în 2026”
Gandul.ro
Un expert în educație critică reforma pe „persoană fizică” din școala românească: „Degeaba faci o...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fiica Oanei Roman, de urgență la spital! Ce a pățit Isa la 3 dimineața: ”Nu am scăpat”
Fiica Oanei Roman, de urgență la spital! Ce a pățit Isa la 3 dimineața: ”Nu am scăpat”
Nu e banc! Câți bani a făcut un șofer de Bolt din Capitală, în noaptea de Revelion
Nu e banc! Câți bani a făcut un șofer de Bolt din Capitală, în noaptea de Revelion
Test de logică | 5, 6, 7 sau 8: Câte triunghiuri sunt, de fapt, în această poză?
Test de logică | 5, 6, 7 sau 8: Câte triunghiuri sunt, de fapt, în această poză?
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
ARCMEDIA, nr. 1 detașat în clasamentul grupurilor de presă, la nivel național, în luna decembrie
ARCMEDIA, nr. 1 detașat în clasamentul grupurilor de presă, la nivel național, în luna decembrie
Horoscop Balanță 2026: moral, dragoste, carieră și bani. Un an al schimbării, maturizării și alegerilor ...
Horoscop Balanță 2026: moral, dragoste, carieră și bani. Un an al schimbării, maturizării și alegerilor asumate
Vezi toate știrile
×