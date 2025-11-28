Nu este nicio glumă! Cât plătește Dorian Popa la CASCO pentru Rolls-Royce-ul său, pe an

Influencerul Dorian Popa atrage din nou atenția în mediul online, după ce și-a prezentat achiziția Rolls-Royce Phantom, precum și prețul plătit pentru CASCO. Artistul a publicat imagini și detalii despre automobilul său, o limuzină de lux care valorează cât patru apartamente în cartierul Militari, conform pieței imobiliare.

Vedeta a mărturisit că nu a mai rezistat tentației și și-a dorit enorm să conducă un model emblematic al mărcii britanice. Dar azi vorbim despre câți bani scoate Dorian din buzunar pentru celebra asigurare!

Dorian Popa, mândru de Rolls-Royce Phantom

Rolls-Royce Phantom este unul dintre cele mai exclusiviste modele de pe piață. Prețul de bază pornește de la aproximativ 350.000 de euro, însă varianta full option poate depăși suma de 500.000 de euro. Dorian Popa a declarat, la momentul achiziției, că a plătit pentru exemplarul său nu mai puțin de 470.000 de euro, cifră care îl plasează în rândul celor mai avuți posesori de automobile din România.

„Nu am mai putut, am vrut să îmi iau Rolls. Spirit of ecstasy din argint, este o opțiune pe care o are mașina. Credeam că o să îi vin de hac acestui mov repede. Jantele vor dispărea pentru că am comandat deja niște oale din alea de-mi plac mie. Haideți să vedem în interior. Avem plafon alb, care în mod normal este negru. Scaune individuale. Ușile se închid automat și din exterior și din interior. Căruța mea, visul meu”, a povestit Dorian Popa pe Instagram, atunci când prezenta bolidul.

Cât plătește Dorian Popa la CASCO

Pe lângă costul impresionant al mașinii, influencerul a dezvăluit și cheltuielile pentru asigurarea CASCO. Pentru a-și proteja bolidul de lux, acesta plătește anual în jur de 12.000 de euro, o sumă pe care puțini șoferi din țară și-o pot permite.

Achiziția lui Dorian Popa a stârnit numeroase reacții în mediul online, unde fanii au comentat atât extravaganta investiție, cât și detaliile de design ale automobilului. Rolls-Royce Phantom devine astfel nu doar un mijloc de transport, ci și un simbol al succesului și al stilului de viață opulent pe care artistul îl promovează.

