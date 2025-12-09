Acasă » Știri » Dorian Popa nu se uită la bani! Ce decorațiune uriașă și-a pus pe casă, de Crăciun

Dorian Popa nu se uită la bani! Ce decorațiune uriașă și-a pus pe casă, de Crăciun

De: Alina Drăgan 09/12/2025 | 10:25
Dorian Popa, decorațiune uriașă de Crăciun /Foto: Social media
Luna decembrie a venit, sărbătorile sunt aproape, iar vedetele deja se întrec în decorațiuni de Crăciun. Dorian Popa a dat și el drumul la împodobit și pare că nu se uită deloc la bani. Și-a decorat vila într-un mod aparate, iar interanuții au rămas fără cuvinte când au văzut ce a pus pe casă.

Dorian Popa nu a ratat startul, iar vila lui din Domnești deja a îmbrăcat haine de sărbătoare. Artistul și-a decorat întreaga casă și nu s-a uitat la bani atunci când a ales decorațiunile. Una dintre ele este uriașă și tronează pe fațada casei.

„Fiți atenți! Coronița de Crăciun de pe casa mea vine numai cu platforma și ce crezi e și din aia excepțională, că uite cât de lată e. Abia a intrat pe stradă. O să vină direct pe casă. Suntem în plin proces de împodobeală. Cum o să vina asta! WOW. Este senzațională”, a spus Dorian Popa, atunci când platforma pe care au fost aduse decorațiunile a ajuns la el acasă.

Dorian Popa a adus decorațiunile cu platforma /Foto: Instagram

Dorian Popa, decorațiune uriașă de Crăciun

Ei bine, după ce a stârnit interesul urmăritorilor săi atunci când le-a arătat platforma ce a adus decorațiunile, Dorian Popa a revenit și cu rezultatul final. La prima oră a dimineții, cântărețul a prezentat tabloul complet.

A fost vorba de muncă multă, iar amenajarea casei s-a întins până la ora 4 dimineață, însă rezultatul a meritat. Acum vila lui Dorian Popa este împodobită de sărbătoare, iar pe fațada casei tronează o coroniță uriașă de Crăciun. În mijlocul acesteia este afișat mesajul: „Rămâi visător”.

Dorian Popa, decorațiune uriașă /Foto: Instagram

De asemenea, restul casei abundă în instalații luminoase și decorațiuni. Mai mult, în curte, Dorian Popa a amenajat și un brad special. Este vorba despre „bradul amintirilor”, unde globurile au fost înlocuite de fotografii cu momente importante din viața artistului.

Fanii lui Dorian Popa au fost uimiți să vadă decorațiunile pe care le-a ales în acest an. Iar ăsta este doar începutul. Până acum, artistul a împodobit doar exteriorul casei, iar în curând va începe amenajările și la interior. Rămâne de văzut ce surprize a mai pregătit.

Foto: Instagram

