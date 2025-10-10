Dorian Popa și-a cumpărat noii ochelari de la Meta. Cât de futurist este noul Gadget de la Meta a lui Mark Zuckerberg

Dorian Popa continuă să fie mereu la curent cu cele mai noi tehnologii. Artistul și influencerul și-a cumpărat, în timpul unei vizite la Las Vegas, noii ochelari inteligenți creați de Mark Zuckerberg, echipa Meta integrând în aceștia funcții inovatoare bazate pe inteligență artificială.

Ochelarii inteligenți au atras atenția întregii lumi datorită funcției de traducere în timp real. Mark Zuckerberg a anunțat personal lansarea acestei tehnologii. Ei reprezintă un pas important în integrarea AI-ului în viața de zi cu zi, de la traduceri la recunoaștere vizuală și chiar captarea de momente prin filmare

„Vești importante pentru Reels: lansăm traduceri folosind Meta AI în mai multe limbi. Este disponibilă acum pentru hindi, portugheză, spaniolă și engleză și lucrăm la adăugarea mai multor în curând”, este mesajul transmis de Mark Zuckerberg.

Dorian Popa și-a cumpărat ochelari inteligenți

Cunoscut pentru deschiderea sa către tehnologie, Dorian Popa nu a ezitat să împărtășească entuziasmul pentru acești ochelari. Fiind în Las Vegas, artistul nu a stat deoparte și a mers să-și achiziționeze noua invenție. Funcția de traducere live le permite utilizatorilor să poarte conversații în diverse limbi, cu interpretare audio instantanee printr-o boxă discretă amplasată în partea dreaptă a ramei.

În plus, ochelarii recunosc obiecte și oferă informații utile despre acestea. Dorian Popa a primit indicații de la unul dintre angajații magazinului despre cât de inovativi sunt aceștia. El a arătat un fruct și a întrebat dacă este bun pentru consum sau dacă este stricat, iar dispozitivul i-a oferit un răspuns rapid.

„Ăștia sunt standard. Eu am mers pe varianta mată. Filmează tot. Mi-a arătat în fața ochelarilor un fruct și a întrebat dacă îl poate mânca, dacă nu este stricat sau ceva. Unde duce tehnologia. Au și traducere live. Tu vorbești cu cineva și ei traduc în timp real și auzi într-o boxă mică în partea dreapta”, a povestit Dorian Popa.

CITEȘTE ȘI: Nu e o glumă! Cât costă o noapte de cazare în resortul din Maldive, unde Dorian Popa s-a căsătorit cu Andreea

Cum și-a surprins Dorian Popa soția în Maldive. Multe femei visează la asta: ”Înainte de…”