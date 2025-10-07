Acasă » Știri » Nu e o glumă! Cât costă o noapte de cazare în resortul din Maldive, unde Dorian Popa s-a căsătorit cu Andreea

De: Andreea Stăncescu 07/10/2025 | 22:39
Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit! / FOTO: Instagram
Dorian Popa a reușit să își surprindă fanii cu o nuntă secretă, organizată în cel mai romantic mod posibil, chiar pe o plajă exotică din Maldive. Artistul și iubita lui, Andreea, au spus „da” într-un resort de lux, departe de ochii curioșilor. Șederea în această locație spectaculoasă nu a fost deloc ieftină, costurile ridicându-se la zeci de mii de euro.

Dorian Popa și iubita lui, Andreea și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii de poveste în Maldive. După ce în vara acestui an a cerut-o în căsătorie cu un inel cu diamant, artistul a surprins-o din nou, organizând o nuntă intimă, departe de agitația și tradițiile din România.

Cât costă o noapte de cazare în resortul ales de Dorian Popa

Cei doi au ales să își spună „da” chiar în resortul de lux Patina Maldives, Fari Islands, unde au avut parte de un decor spectaculos și de o atmosferă de vis. Momentul a fost imortalizat în imagini emoționante, pe care Dorian Popa le-a împărtășit cu fanii săi, primind numeroase aprecieri și gânduri bune.

Experiența lor romantică a fost completată de o ședere la una dintre cele mai exclusiviste vile ale resortului și anume One Bedroom Sunset Beach Pool Villa. O noapte de cazare aici costă în jur de 13.619 lei (aproximativ 2.750 de euro), iar pentru un sejur de 6 nopți prețul total ajunge la 81.716 lei, adică peste 16.500 de euro, cu mic dejun și cină incluse. Nu trebuie uitate nici prețul plătit pentru decorațiunile pentru ceremonia avută, care au rămas secrete, dar și zborurile până în Maldive.

Mama lui Dorian Popa, complice la eveniment

Evenimentul a fost unul deosebit de intim și doar câteva persoane au fost alături de cei doi îndrăgostiți. Mama lui Dorian Popa a știut ce se va întâmpla în Maldive și este foarte bucuroasă că fiul ei s-a căsătorit. Pentru Andreea, însă, totul a fost o surpriză deosebită.

”Fac parte din liga soacrelor mari. Știam ce se va întâmpla acolo, doar Andreea nu știa. A fost o surpriză totală pentru ea. Să fie fericiți ei, în primul rând, eu oricum sunt fericită. Îmi doresc să trăiesc și să mă bucur de următorii nepoței”, a spus mama lui Dorian Popa, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

