Strategia care i-a dus până în finală la Asia Express! Actorul de la Antena 1 spune TOT ce nu s-a văzut la TV: “Mă gândeam că mă duc și…”

De: Andreea Archip 06/10/2025 | 23:40
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica s-au împrietenit pe platourile de filmare ale serialului “Lia, soția soțului meu” și au ajuns, într-un final, coechipieri la Asia Express. Nici provocările fizice și psihice la care au fost supuși pe Drumul Eroilor nu le-au zdruncinat amiciția. Au plecat cu temele făcute de acasă, fiind conștienți de regulile celui mai dur reality-show din România: fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Alexandru Ion a făcut “radiografia” experienței trăite pe Drumul Eroilor, motivul pentru care a mers, dar și momentul în care a cedat.

Alexandru Ion și-a făcut încălzirea la Asia Express (Antena 1), unde ar fi ajuns alături de Ștefan Floroaica până în finală. Actorul susține că ar mai participa la un astfel de reality-show, însă pe piața media nu există un format care să-l atragă. El și soția sa, Evelyne, s-au uitat la Power Couple, dar au ajuns la concluzia că nu li se potrivește.

Alexandru Ion: “Eu m-am dus, recunosc, sperând că o să slăbesc”

CANCAN.RO: Care au fost plusurile și minusurile de la Asia Express?

Alexandru Ion: Plusurile au fost cumva alea la care mă așteptam: Aventura asta continuă pe care o trăiești acolo, faptul că, în mod normal, când te duci undeva trăiești 2-3 lucruri marcante pe parcursul întregii vacanțe, ori aici ritmicitatea cu care trăiești lucruri marcante este de 2-3-5 pe zi, faptul că am văzut niște locuri spectaculoase. Nu îmi place expresia asta cu testat limite, dar am forțat niște limite ale existenței, am creat spațiu să descoperim lucruri.

Alexandru Ion despre experiența trăită la Asia Express alături de Ștefan Floroaica. sursă – antena 1

Au fost momente în care era foarte greu ce aveam de făcut fizic, numai că era foarte pe strada noastră, a mea și a lui Ștefan când era ceva de făcut fizic, pentru că de bine de rău suntem amândoi destul de pregătiți  fizic, el un pic mai mult decât mine, dar nu pot să mă plâng. Și atunci nu partea fizică a fost complicată, ci așa cum s-a zis de multe ori de foști participanți partea psihică e cea mai complicată în Asia Express. Iar minusuri: faptul că am fost departe de casă, de Evelyne, de familie. Alte minusuri nu pot să identific.

CANCAN.RO: În perioada în care ai fost plecat la Asia Express, ai ratat ceva important din ce s-a întâmplat acasă?

Alexandru Ion: Nu cred, nu am nicio amintire în sensul ăsta. Adică nu mi-aduc aminte să fi fost ceva ce sa aud că s-a întâmplat cât am fost plecat și să zic: ah, fir-ar, ce păcat că nu am fost! Nu!

CANCAN.RO: Ai slăbit sau te-ai îngrășat?

Alexandru Ion: Nici, nici. Eu m-am dus, recunosc, sperând că o să slăbesc. Mă gândeam că mă duc și mă întorc și eu cu câteva kilograme în minus și profit de asta și mă duc la sală și fac pătrățelele la loc, dar nu. Au fost momente în care am suferit de foame și activitate fizică și mulți pași în fiecare zi, dar cumva nu a existat o scădere dramatică și cu siguranță nicio creștere.

Alexandru Ion: “Ștefan a avut o prezență de spirit foarte bună și nu a mers și el pe nervii mei”

CANCAN.RO: Ai cedat nervos? Te-ai certat cu Ștefan?

Alexandru Ion: Cu Ștefan nu m-am certat niciodată nici în fața camerei, nici în spatele camerei. Am avut un singur moment în care m-am enervat un pic pe un judecător, dar a fost un moment în care m-am enervat un pic, dar toată situația a virat înspre amuzament zic eu, pentru că Ștefan a avut o prezență de spirit foarte bună și nu a mers și el pe nervii mei, ci s-a dus în contră, adică în sensul bun.

Alexandru Ion și soția sa nu sunt tentați să participe la Power Couple

CANCAN.RO: După experiența asta, te tentează să participi la un alt reality show?

Alexandru Ion: Mi-ar plăcea foarte tare să mai particip la reality-show-uri de genul ăsta. Nu aș participa la reality-show-uri care să presupună plecat de acasă foarte multă vreme, nu aș participa la reality-show-uri care se hrănesc din circ sau din conflicte între participanți sau se hrănesc din ce iese din oameni atunci când sunt extrem de înfometați sau privați de lucruri. În momentul de față nu e vreun reality show care să fie pe oricare dintre posturile comerciale, nu că m-aș duce în altă parte, pentru că am o loialitate față de Antena 1 în momentul de față, dar nu e niciun format existent la ora actuală la care m-aș duce.

Alexandru Ion: “Ne mulțumim cu a fi un power couple în afara ecranelor, dar nu simțim că ni se potrivește”

CANCAN.RO: Nici Power Couple?

Alexandru Ion: Nici Power Couple, pentru că Evelyne nu își dorește să meargă la așa ceva. Noi ne mulțumim cu a fi un „power couple” în afara ecranelor, dar nu simțim că ni se potrivește până la capăt, deși e un format la care ne-am uitat pe alocuri cu plăcere și ne-a plăcut ce am văzut acolo, dar nu simțim că ni se potrivește.

