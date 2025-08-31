Acasă » Exclusiv » Ștefan Floroaica a plecat împăcat la Asia Express, dar s-a topit de dorul iubitei: “Ăsta e motivul pentru care n-am putut să mergem împreună”

Ștefan Floroaica a plecat împăcat la Asia Express, dar s-a topit de dorul iubitei: “Ăsta e motivul pentru care n-am putut să mergem împreună”

De: Andreea Archip 31/08/2025 | 18:59
Ștefan Floroaica a luat-o pe urmele iubitei la Asia Express, unde a făcut echipă cu Alexandru Ion, actor cu care s-a împrietenit pe platourile de filmare de la serialul “Lia, soția soțului meu”. Spre deosebire de Sânziana Negru care a câștigat marele premiu America Express, în urmă cu 2 ani, alături de Laura Giucanu, Ștefan și coechipierul lui ar fi ajuns până în finală. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, iubitul Sânzianei Negru ne-a povestit despre coșmarul ploii și al hainelor ude. Nu l-au pus în dificultate probele fizice, autostopul sau cazările, ci dorul de iubită.

Ștefan Floroaica și Sânziana Negru au participat separat la cel mai dur reality show din România, la o diferență de 2 ani. Actorul ne-a spus motivul pentru care nu au făcut echipă, dar și cât de greu i-a fost să fie departe de ea. Asia Express are premiera la Antena 1 pe 7 septembrie. Vineri seară, la evenimentul de lansare al noului sezon, Ștefan Floroaica ne-a povestit despre experiența trăită pe Drumul Eroilor, care a străbătut Filipine, Vietnam și Coreea de Sud.

Ștefan Floroica: “M-a surprins cât de dor mi-a fost de ea”

CANCAN.RO: Cum a fost să fii departe de Sânziana și să știi că te așteaptă acasă? Acum s-au inversat rolurile.

Ștefan Floroaica: A fost mult mai greu decât m-am așteptat în sens de dor. Am plecat mai împăcat să zic așa, pentru că ea trecuse prin experiența asta. M-a surprins cât de dor mi-a fost de ea, dar foarte dor mi-a fost de ea.

CANCAN.RO: Când te-ai întors acasă, cu ce te-a așteptat?

Ștefan Floroaica: Cu brațele deschise. M-a luat în brațe pe aeroport, ne-am pupat, ne-am ținut îmbrățișați minute în șir. E de ajuns prezența fiecăruia, e mai mult decât tot ce mi-aș putea dori.

Și-au asumat relația! Sânziana Negru, concurenta de la America Express, și Ștefan Floroaica s-au afișat pentru prima oară împreună
Sânziana Negru și Ștefan Floroaica / Sursă foto: CANCAN.RO

Ștefan Floroaica: “Ăsta e motivul pentru care n-am putut să mergem împreună”

CANCAN.RO: Ce te-a motivat să mergi în expediția asta? Voi n-ați participat împreună, fiecare a fost separat în alt sezon cu altcineva.

 Ștefan Floroaica: Noi n-am participat împreună pentru că în vremea aceea eu aveam un proiect în derulare (n.r. serialul Lia, soția soțului meu) și n-aveam cum să plec. Ăsta e motivul pentru care n-am putut să mergem împreună.

CANCAN.RO: Ce ți-a fost cel mai greu acolo? Să cauți cazare, să găsești transport sau o probă în sine?  

Ștefan Floroaica: Știam la ce mă înham. Pentru mine ce înseamnă a fi greu este ceva ce mă provoacă și îmi și place.

CANCAN.RO: Pe fond de oboseală ai reacționat nervos față de Alexandru?

Ștefan Floroaica: Nu, niciodată. Nu ne-am certat absolut deloc. Eu cu Alexandru n-am avut niciun moment de tensiune între noi. Evident că au mai existat momente în care eu aveam o părere și el alta, dar asta este absolut normal între doi oameni.

Alexandru Ion și Ștefan Floroica s-au împrietenit în perioada filmărilor la serialul „Lia, soția soțului meu”

Ștefan Floroaica: “Am stat cu hainele ude câteva zile, dacă nu săptămâni bune”

CANCAN.RO: Ai slăbit în perioada petrecută la Asia Express?

Ștefan Floroaica: Da, am slăbit acolo, am văzut clar, dar nu știu să zic, pentru că n-aveam unde să mă cântăresc. Per total m-am simțit foarte sănătos acolo. Mâncarea localnicilor era mereu bună, mereu caldă, mereu primitoare.

CANCAN.RO: Cum ai făcut față vremii?

Ștefan Floroaica: Ăsta a fost un aspect foarte ciudat, pentru că mă mă așteptam și eu și Alex să avem vreme caldă, să fie soare. A fost foarte multă ploaie. Noi am venit pregătiți cu haine pentru soare, să zic așa și în prima misiune am avut hainele ude, foarte greu să le uscăm, pentru că era foarte multă umiditate în Filipine. Și am stat cu hainele ude câteva zile, dacă nu săptămâni bune.

Ștefan Floroaica: “De fiecare dată am dus misiunea la capăt în tot ceea ce a privit scârboșeniile”

CANCAN.RO: Cine a mâncat scârboșeniile la voi în echipă?

Ștefan Floroaica: Cred că amândoi. De fiecare dată am dus misiunea la capăt în tot ceea ce a privit scârboșeniile. Care cred că a făcut față mai bine, iarăși nu pot să-mi dau seama atâta timp cât amândoi le-am executat.

CANCAN.RO: Cu cine te-ai înțeles cel mai bine dintre celelalte echipe?

Ștefan Floroaica: Foarte bine ne-am înțeles cu fotbaliștii: sportivi, corecți și cu fairplay. Adică n-am avut nicio problemă cu nicio echipă, dar dacă e să zicem așa, echipa de care noi ne-am apropiat mai mult au fost fotbaliștii cu siguranță.

Ștefan Floroaica: “Erau locuri unde noi ca băieți cred că făceam mai bine autostopul decât fetele”

CANCAN.RO: A fost un minus la autostop că voi erați o echipă de băieți?

Ștefan Floroica: Și noi credeam același lucru că băieții sunt dezavantajați la autostop, din contră, mi s-a părut că am fost cumva avantajați. Erau locuri unde noi ca băieți cred că făceam mai bine autostopul decât fetele.

Foto: CANCAN.RO/Antena 1

CITEȘTE ȘI: Sânziana Negru l-a întâmpinat pe Ștefan Floroaica într-un mod inedit, după ce s-a întors de la Asia Express. Ce cadou i-a luat iubitei?

×