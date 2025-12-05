Am aflat când se va circula pe autostradă de la București până aproape de Rm. Vâlcea (A1). Mai avem puțin de așteptat!

Autostrada Pitești – Sibiu (122 km), prima autostradă care va traversa Carpații, prinde viteză. Dacă deja se circulă pe loturile de capăt, Sibiu – Boița (13,44 km, constructor – compania austriacă Porr) și Pitești – Curtea de Argeș (30,35 km, constructor – compania italiană WeBuild), cel mai probabil din toamna viitoare se va circula și pe lotul 4 Curtea de Argeș – Tigveni (9,86 km, Porr). Contractual, acest lot are termen de finalizare luna martie din 2027.

Lotul Curtea de Argeș – Tigveni este un lot pre-montan care are însă un punct de vârf: tunelul Momaia în lungime de 1,35 km (pe sub dealul cu același nume), primul tunel forat de autostradă din România, care are două galerii separate, numite Alina și Daniela. Numele celor două galerii provin de la două angajate ale companiei: tunelul Daniela a luat numele directoarei de la „Economic”, iar tunelul Alina pe cel al șefei de la “Achiziții”.

Până acum s-a finalizat turnarea betonului rutier în prima galerie, sensul Pitești – Sibiu, și va începe curând aceeași operațiune pe sensul spre Pitești. Cele două galerii au fost străpunse la un interval de o lună, respective în 3 martie 2025 pe sensul spre Sibiu (Daniela) și 14 aprilie (Alina), sensul spre Pitești.

“Cel târziu în vara anului viitor construcția lotului va fi gata însă nu va fi dat în trafic deoarece atunci vor începe să fie făcute testele de rezistență și de incendiu la tunel. În aceste condiții, cel mai probabil în toamnă se va putea circula pe autostradă până la Tigveni”, au declarat în exclusivitate pentru… surse din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR)

Conform contractului, tunelul Momaia are câte două benzi pe sens și acostamente, sistem de ventilație, sistem de evacuare,

iluminat public, sistem de comunicare, câte o clădire la intrare și ieșire, pentru controlul și operarea tunelului. Contractul, în valoare de 1,54 miliarde lei (fără TVA) este finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

2026 aduce și finalizarea lotului cu celebrele “tuneluri pentru urși”

Anul viitor va aduce și finalizarea celor 13,16 km dintre Margina și Holdea (de pe tronsonul de autostradă Lugoj-Deva), lot cunoscut ca fiind cel cu tuneluri “pentru urși” și executat de asociarea UMB – Euro-Asfalt (Bosnia-Hertegovina). Cele două tuneluri de aici au o lungime totală de 2,16 km. Odată finalizat acest lot, se va circula neîntrerupt de la Boița la Nădlac, aproape 360 km.

Când va fi gata întreaga Autostradă A1 București – Nădlac

În aceste condiții, ultimele două loturi care rămân în lucru sunt Boița – Cornetu (31,33 km, constructor – asociarea turcă Mapa/Cenzgiz) și Cornetu – Tigveni (27,4 km, constructor WeBuild). De altfel, lotul italienilor este și cel mai scump al acestei autostrăzi, de peste un milliard de euro (5,32 miliarde lei plus TVA).

Într-un interviu acordat Gândul, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Ionel Scrioșteanu anunța că se va circula pe întreaga Autostradă Pitești – Sibiu din 2029.

„Sunt două loturi de autostradă în zonă montană, extrem de dificile din punct de vedere al realizării construcțiilor. 2028-2029 sper să închidă și tronsonul 2, tronsonul 3 cred că la sfârșitul anului 2028 se poate finaliza. Constructorul este foarte bine mobilizat, are două organizări de șantiere principale la capetele acestui lot și pregătirea este foarte amplă. De altfel, în scurt timp va ajunge și instalația de foraj a primului tunel, care va fi furat, cu o instalație tip TMB”, a precizat secretarul de stat în ministerul Transporturilor.

