Câți ani vor dura lucrările la planșeul de la Piața Unirii. Vești proaste pentru șoferi!

26/11/2025 | 19:52
Câți ani vor dura lucrările la planșeul de la Piața Unirii. Vești proaste pentru șoferi!
Lucrările de reabilitare a planșeului de beton de la Unirea avansează mai rapid decât era prevăzut inițial, însă întreaga zonă va rămâne în lucru pentru încă cel puțin 3 ani. Autoritățile Sectorului 4, care gestionează proiectul, au făcut acest anunț în urma unei vizite pe șantier. În prezent, intervențiile se desfășoară simultan în trei dintre cele patru sectoare ale planșeului. Prima secțiune a noii structuri, cu o grosime de peste un metru, a fost deja turnată, iar demontarea vechii plăci a ajuns la aproximativ 60%.

Proiectul urmărește consolidarea structurii care acoperă cursul Dâmboviței, modernizarea infrastructurii edilitare și îmbunătățirea zonelor destinate transportului public. Cele patru puncte importante de lucru sunt amplasate în fața Hanului lui Manuc, în dreptul Parcului Unirii, în zona fântânilor și în proximitatea Pasajului Unirii.

„Practic, o parte din infrastructura fundamentală a oraşului este deja reconstruită, modernă şi sigură pentru următoarele decenii”, a declarat ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.

În paralel, Primăria Sectorului 4 intenționează să înceapă și alte proiecte majore în zonă. Printre acestea se numără o nouă linie de tramvai care să conecteze Piața Sfântul Gheorghe de Piața Unirii, modernizarea pasajului rutier subteran, construirea unui pasaj pietonal care să facă legătura între stațiile de metrou Unirii 1 și Unirii 2 și o conexiune directă între transportul de suprafață și cel subteran, prin lifturi și scări rulante. Toate aceste intervenții ar urma să transforme semnificativ centrul orașului în următorii ani.

La jumătatea lunii septembrie, pe șantier au fost identificate vestigii arheologice. Zona a fost imediat securizată, urmând să fie analizată de specialiști.

„Conform procedurilor standard, zona a fost de îndată delimitată și protejată, urmând să fie examinată de specialiștii în arheologie. La finalizarea acestor etape, concluziile vor fi prezentate opiniei publice”, transmitea Primăria Sectorului 4 într-un comunicat.

