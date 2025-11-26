România, lovită de un ciclon arctic! Viscol puternic și risc major de avalanșe

Un ciclon puternic format în nordul Europei se apropie de România și aduce cu el o schimbare accentuată a vremii, cu fenomene specifice iernii târzii și condiții severe în zonele montane. Iată despre ce este vorba!

Specialiștii în meteorologie avertizează că, odată cu pătrunderea acestui sistem atmosferic peste Carpați, intensificările de vânt și precipitațiile sub formă de ninsoare vor deveni tot mai frecvente, în special la altitudini mari. Aerul rece și fronturile asociate ciclonului vor favoriza perioade cu viscol și vizibilitate foarte redusă, complicând semnificativ deplasările pe creste.

Ciclon arctic lovește România

În cea mai mare parte a masivelor înalte, stratul de zăpadă este deja consistent, iar odată cu sosirea noului val de ninsori, acesta ar putea să crească rapid. Zone precum Bucegii se confruntă deja cu acumulări impresionante, unele puncte depășind aproape un metru de zăpadă.

În astfel de condiții, riscul de avalanșă este în creștere, deoarece combinația dintre temperaturile variabile, vântul persistent și depunerile recente poate destabiliza straturile existente de zăpadă. O crustă de gheață formată în ultimele zile la altitudini ridicate poate deveni un factor suplimentar de risc, întrucât zăpada proaspătă poate aluneca ușor pe acest substrat rigid.

Vremea extremă a creat un disconfort termic accentuat, în special în zonele expuse vântului. La altitudini de peste 2.000 de metri, temperaturile resimțite sunt mult mai scăzute decât cele înregistrate efectiv. În dimineața acestei zile, pe Vârful Omu, frigul a devenit greu de suportat, temperaturile resimțite coborând până aproape de 30 de grade Celsius din cauza vântului tăios și a rafalelor persistente. Această combinație de factori determină un mediu periculos nu doar pentru turiști, ci și pentru salvatori sau personalul de serviciu din stațiile meteo.

Ciclonul care avansează spre România aduce cu sine o schimbare bruscă după câteva zile cu temperaturi relativ mai blânde. Scăderea rapidă a valorilor termice, însoțită de precipitații mixte la altitudini medii, poate crea porțiuni de sol acoperite cu gheață sau fenomenul de ploaie înghețată. Acolo unde temperaturile sunt apropiate de 0 grade, umiditatea ridicată favorizează formarea unor pelicule de gheață ce pot acoperi potecile sau stâncile, transformând traseele montane în zone greu accesibile chiar și pentru cei bine echipați.

