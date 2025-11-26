Acasă » Știri » România, lovită de un ciclon arctic! Viscol puternic și risc major de avalanșe

România, lovită de un ciclon arctic! Viscol puternic și risc major de avalanșe

De: Anca Chihaie 26/11/2025 | 13:47
România, lovită de un ciclon arctic! Viscol puternic și risc major de avalanșe
România va fi traversată de fenomene meteo extreme / sursă foto: Pixabay

Un ciclon puternic format în nordul Europei se apropie de România și aduce cu el o schimbare accentuată a vremii, cu fenomene specifice iernii târzii și condiții severe în zonele montane. Iată despre ce este vorba!

Specialiștii în meteorologie avertizează că, odată cu pătrunderea acestui sistem atmosferic peste Carpați, intensificările de vânt și precipitațiile sub formă de ninsoare vor deveni tot mai frecvente, în special la altitudini mari. Aerul rece și fronturile asociate ciclonului vor favoriza perioade cu viscol și vizibilitate foarte redusă, complicând semnificativ deplasările pe creste.

Ciclon arctic lovește România

În cea mai mare parte a masivelor înalte, stratul de zăpadă este deja consistent, iar odată cu sosirea noului val de ninsori, acesta ar putea să crească rapid. Zone precum Bucegii se confruntă deja cu acumulări impresionante, unele puncte depășind aproape un metru de zăpadă.

Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat mâncare. Clientul a crezut că nu aude bine
Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

În astfel de condiții, riscul de avalanșă este în creștere, deoarece combinația dintre temperaturile variabile, vântul persistent și depunerile recente poate destabiliza straturile existente de zăpadă. O crustă de gheață formată în ultimele zile la altitudini ridicate poate deveni un factor suplimentar de risc, întrucât zăpada proaspătă poate aluneca ușor pe acest substrat rigid.

Vremea extremă a creat un disconfort termic accentuat, în special în zonele expuse vântului. La altitudini de peste 2.000 de metri, temperaturile resimțite sunt mult mai scăzute decât cele înregistrate efectiv. În dimineața acestei zile, pe Vârful Omu, frigul a devenit greu de suportat, temperaturile resimțite coborând până aproape de 30 de grade Celsius din cauza vântului tăios și a rafalelor persistente. Această combinație de factori determină un mediu periculos nu doar pentru turiști, ci și pentru salvatori sau personalul de serviciu din stațiile meteo.

Ciclonul care avansează spre România aduce cu sine o schimbare bruscă după câteva zile cu temperaturi relativ mai blânde. Scăderea rapidă a valorilor termice, însoțită de precipitații mixte la altitudini medii, poate crea porțiuni de sol acoperite cu gheață sau fenomenul de ploaie înghețată. Acolo unde temperaturile sunt apropiate de 0 grade, umiditatea ridicată favorizează formarea unor pelicule de gheață ce pot acoperi potecile sau stâncile, transformând traseele montane în zone greu accesibile chiar și pentru cei bine echipați.

CITEȘTE ȘI: Cum arată cea mai ieftină casă de pe malul mării, în Sicilia? Costă mai puțin decât o garsonieră în București

Caz revoltător în CFR! O tânără a ajuns direct la spital după ce a călătorit la cușetă. A plătit 190 de lei pe bilet

Tags:
Iți recomandăm
Livrare de mâncare transformată în moment tensionat. Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka clientului
Știri
Livrare de mâncare transformată în moment tensionat. Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka clientului
Reacţia lui Marilu Dobrescu după decizia instanţei. Roşcata a dat cărţile pe faţă despre Iustin
Știri
Reacţia lui Marilu Dobrescu după decizia instanţei. Roşcata a dat cărţile pe faţă despre Iustin
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
Mediafax
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
Gandul.ro
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
Adevarul
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice...
„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara care a devenit principala vulnerabilitate din apărarea Europei
Digi24
„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara care a...
Cel mai înalt punct al Terrei, Everest, umbrit de structuri de peste o sută de ori mai mari ascunse în adâncul planetei
Mediafax
Cel mai înalt punct al Terrei, Everest, umbrit de structuri de peste o...
Parteneri
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane...”
Click.ro
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî...
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și cum se obține ETA
Digi 24
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul....
Unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, cofondator al Lukoil, și-a vândut acțiunile la companie pentru o sumă uriașă
Digi24
Unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, cofondator al Lukoil, și-a vândut acțiunile la...
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
Gandul.ro
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Livrare de mâncare transformată în moment tensionat. Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka clientului
Livrare de mâncare transformată în moment tensionat. Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka clientului
Reacţia lui Marilu Dobrescu după decizia instanţei. Roşcata a dat cărţile pe faţă despre Iustin
Reacţia lui Marilu Dobrescu după decizia instanţei. Roşcata a dat cărţile pe faţă despre Iustin
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Mainz, joi, 27 noiembrie ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Mainz, joi, 27 noiembrie 2025, de la ora 19:45
Motivul pentru care Florin Piersic poartă mereu un accesoriu roșu: „S-a și luptat cu morile de vânt”
Motivul pentru care Florin Piersic poartă mereu un accesoriu roșu: „S-a și luptat cu morile de vânt”
Ella Vișan îl vrea înapoi pe bombonelul Teo! „M-am înțeles bine cu el, m-aș completa cu ...
Ella Vișan îl vrea înapoi pe bombonelul Teo! „M-am înțeles bine cu el, m-aș completa cu el”
Rapid e pe primul loc în liga 1, iar noi vă așteptăm la „EXCLUSIV RAPID” de la 17:45, ...
Rapid e pe primul loc în liga 1, iar noi vă așteptăm la „EXCLUSIV RAPID” de la 17:45, în direct pe YouTube – ProSport!
Vezi toate știrile
×