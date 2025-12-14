Acasă » Exclusiv » Cristian Onețiu a închis laptopul și a ieșit cu soția la club. Ziua face milioane, seara golește paharele

Cristian Onețiu a închis laptopul și a ieșit cu soția la club. Ziua face milioane, seara golește paharele

De: Paul Hangerli 14/12/2025 | 16:55
Cristian Onețiu a închis laptopul și a ieșit cu soția la club. Ziua face milioane, seara golește paharele
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
13 poze
Vezi galeria foto

Cunoscut pentru afacerile sale de succes și aparițiile constante în zona de business, Cristian Onețiu (antreprenor, 47 de ani) demonstrează că știe să îmbine perfect munca intensă cu momentele de relaxare. Recent, antreprenorul a fost surprins de CANCAN.RO într-o ipostază degajată, alături de soția sa, Florina Onețiu, într-o seară care a arătat o latură mult mai personală și relaxată a omului de afaceri.

Cristian Onețiu este cunoscut publicului larg drept unul dintre cei mai activi antreprenori români, investitor în numeroase startup-uri și mentor pentru generațiile tinere de oameni de afaceri. Cu toate acestea, viața sa personală a fost mereu ținută departe de scandaluri și expuneri inutile. Alături de soția sa, Florina Onețiu, formează un cuplu stabil, construit pe ani de încredere, sprijin reciproc și viziuni comune. Iată cum au fost surprinși cei doi într-o seară de relaxare.

Cristian Onețiu, și bussinessman, și gentleman

Cristian Onețiu a arătat că, dincolo de antreprenorul calculat și investitorul atent la fiecare detaliu, există și un bărbat care știe să se relaxeze și să se bucure de timpul petrecut alături de familie. Afaceristul a fost prezent la Uanderful împreună cu soția sa, Florina Onețiu, unde cei doi au petrecut într-o atmosferă degajată, elegantă și lipsită de orice urmă de ostentație. Iată cât de galant este omul de afaceri cu jumătatea lui.

TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Cristian Onețiu și soția au ieșit la Uanderful
Cristian Onețiu și soția au ieșit la Uanderful

Nu am putut trece cu vederea nici ținuta lui Cristian Onețiu. A ales o costumație smart casual formată din blugi, un sacou marinăresc cu nasturi la două rânduri și celebra sa bărbiță, care a amintit subtil de personajul Ion Lupan din „Toate pânzele sus”, oferindu-i un aer boem, dar sigur pe sine. Nimic forțat, nimic ostentativ,  doar un antreprenor care știe când să apese accelerația în business și când să încetinească pentru viața personală. Nici soția nu a fost mai prejos, aceasta alegând o ținută all-black elegantă care i-a scos în evidență silueta.

Romantismul nu s-a pierdut nici după 20 de ani

La plecare, Cristian Onețiu s-a ocupat personal de drumul spre casă. A chemat un BlackCab, apoi și-a așteptat soția care a mai stat puțin de vorbă cu câțiva prieteni. Ca un adevărat gentleman, Cristian Onețiu a demonstrat că manierele sunt pe primul loc și i-a deschis soției portiera mașinii. Ea a urcat pe bancheta din spate, apoi omul de afaceri s-a urcat pe partea stângă și au plecat spre casă. Nici prea devreme, nici prea târziu, exact la ora portivită.

Omul de afaceri are grijă de partenera de viață
Omul de afaceri are grijă de partenera de viață

CITEȘTE ȘI: Jurat nou la Pro TV! Oficialii postului tocmai au confirmat zvonurile

ACCESEAZĂ ȘI: Chef în bucătărie, gentleman în privat! Matinalul de la Neatza a „asezonat” o șatenă

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Vila Rodicăi Stănoiu de la malul mării, vandalizată! Misterul moștenirii fostei ministrese se adâncește!
Exclusiv
Vila Rodicăi Stănoiu de la malul mării, vandalizată! Misterul moștenirii fostei ministrese se adâncește!
Top 50 de vedete prinse pe picior greșit. Inna, Andreea Bănică sau Ana Baniciu, așa cum n-ar fi vrut să apară niciodată
Exclusiv
Top 50 de vedete prinse pe picior greșit. Inna, Andreea Bănică sau Ana Baniciu, așa cum n-ar fi…
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului...
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cazul fetiței chinezoaice cu păr blond și ochi albaștri: misterul genetic, elucidat de testele ADN
Adevarul
Cazul fetiței chinezoaice cu păr blond și ochi albaștri: misterul genetic, elucidat de...
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din...
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Click.ro
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie....
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă explicație și are legătură și cu China
Digi 24
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă...
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”
Digi24
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război...
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Descopera.ro
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
TEST IQ | Dintre cele 3 pisici, două sunt vizibile, dar una este bine ascunsă. O puteți găsi?
TEST IQ | Dintre cele 3 pisici, două sunt vizibile, dar una este bine ascunsă. O puteți găsi?
E oficial! Cristiano Ronaldo își face debutul în actorie în cea mai tare franciză de la Hollywood. ...
E oficial! Cristiano Ronaldo își face debutul în actorie în cea mai tare franciză de la Hollywood. Fanii sunt în extaz
Mariana Moculescu vrea apartamentul regretatului compozitor Horia Moculescu: „Merit să am partea mea!” ...
Mariana Moculescu vrea apartamentul regretatului compozitor Horia Moculescu: „Merit să am partea mea!” Cine a plătit locuința, de fapt
O mamă și copilul ei de 9 ani, spulberați pe o trecere de pietoni din Bragadiru. Camerele video au ...
O mamă și copilul ei de 9 ani, spulberați pe o trecere de pietoni din Bragadiru. Camerele video au surprins momentul
Cântăreața din România care a decis să se facă asistentă medicală, după ce tatăl ei a murit: ...
Cântăreața din România care a decis să se facă asistentă medicală, după ce tatăl ei a murit: „El refuza să meargă la spital”
BANCUL ZILEI | „Sunt acasă, mă învârt în pat”
BANCUL ZILEI | „Sunt acasă, mă învârt în pat”
Vezi toate știrile
×