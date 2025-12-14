Cristian Onețiu a închis laptopul și a ieșit cu soția la club. Ziua face milioane, seara golește paharele

Cunoscut pentru afacerile sale de succes și aparițiile constante în zona de business, Cristian Onețiu (antreprenor, 47 de ani) demonstrează că știe să îmbine perfect munca intensă cu momentele de relaxare. Recent, antreprenorul a fost surprins de CANCAN.RO într-o ipostază degajată, alături de soția sa, Florina Onețiu, într-o seară care a arătat o latură mult mai personală și relaxată a omului de afaceri.

Cristian Onețiu este cunoscut publicului larg drept unul dintre cei mai activi antreprenori români, investitor în numeroase startup-uri și mentor pentru generațiile tinere de oameni de afaceri. Cu toate acestea, viața sa personală a fost mereu ținută departe de scandaluri și expuneri inutile. Alături de soția sa, Florina Onețiu, formează un cuplu stabil, construit pe ani de încredere, sprijin reciproc și viziuni comune. Iată cum au fost surprinși cei doi într-o seară de relaxare.

Cristian Onețiu, și bussinessman, și gentleman

Cristian Onețiu a arătat că, dincolo de antreprenorul calculat și investitorul atent la fiecare detaliu, există și un bărbat care știe să se relaxeze și să se bucure de timpul petrecut alături de familie. Afaceristul a fost prezent la Uanderful împreună cu soția sa, Florina Onețiu, unde cei doi au petrecut într-o atmosferă degajată, elegantă și lipsită de orice urmă de ostentație. Iată cât de galant este omul de afaceri cu jumătatea lui.

Nu am putut trece cu vederea nici ținuta lui Cristian Onețiu. A ales o costumație smart casual formată din blugi, un sacou marinăresc cu nasturi la două rânduri și celebra sa bărbiță, care a amintit subtil de personajul Ion Lupan din „Toate pânzele sus”, oferindu-i un aer boem, dar sigur pe sine. Nimic forțat, nimic ostentativ, doar un antreprenor care știe când să apese accelerația în business și când să încetinească pentru viața personală. Nici soția nu a fost mai prejos, aceasta alegând o ținută all-black elegantă care i-a scos în evidență silueta.

Romantismul nu s-a pierdut nici după 20 de ani

La plecare, Cristian Onețiu s-a ocupat personal de drumul spre casă. A chemat un BlackCab, apoi și-a așteptat soția care a mai stat puțin de vorbă cu câțiva prieteni. Ca un adevărat gentleman, Cristian Onețiu a demonstrat că manierele sunt pe primul loc și i-a deschis soției portiera mașinii. Ea a urcat pe bancheta din spate, apoi omul de afaceri s-a urcat pe partea stângă și au plecat spre casă. Nici prea devreme, nici prea târziu, exact la ora portivită.

