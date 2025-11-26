Încă un șantier pentru șoferi! Încep lucrările pe Centura București

Centura Capitalei intră într-o nouă etapă de modernizare, după ani de așteptare și întârzieri. Autoritățile au reluat lucrările de lărgire pe ultimele porțiuni rămase, într-un efort de a fluidiza traficul tot mai sufocant din jurul Bucureștiului și de a oferi șoferilor o alternativă sigură și rapidă pentru deplasări.

După mai mulți ani de așteptare, lucrările de lărgire a Centurii Capitalei au fost reluate pe ultimele porțiuni rămase incomplete. Cel mai important segment este zona de intersecție cu Autostrada Soarelui, unde traficul a fost adesea extrem de aglomerat, șoferii circulând bară la bară.

Șantierul are o durată estimată de aproximativ doi ani, însă circulația va deveni mai fluentă abia din vara viitoare, când tronsonul de nord al Autostrăzii A0 va fi finalizat și va prelua o parte semnificativă din traficul greu. În ciuda întârzierilor inițiale, constructorii sunt deciși să respecte termenul și să finalizeze lucrările în acest interval.

Segmentul DN2 – A2 rămâne printre cele mai problematice, aici Centura Capitalei îngustându-se de la patru la două benzi, ceea ce generează ambuteiaje frecvente și frustrare pentru șoferi. Modernizarea porțiunii va conecta orașele din estul și sud-estul Capitalei, reducând presiunea asupra traficului urban și oferind o rută alternativă pentru transportul greu și de tranzit.

În paralel, lărgirea a început și pe tronsonul Jilava – Domnești, un alt sector esențial pentru fluidizarea circulației din sudul Bucureștiului. Prin finalizarea acestor lucrări, șoferii vor beneficia de un inel de circulație mai sigur și mai rapid, iar traficul din Capitală va fi considerabil degrevat.

„Se va lucra într-o primă etapă la partea de utilități și aici am avut față de studiul de fezabilitate – diferența a fost undeva de trei ori mai multe utilități pe toți cei 11 kilometri. Ele trebuie relocate și o parte se protejează în poziția în care e identificată această ceva”, a transmis secretarul de stat în Ministerul Transporturilor.

