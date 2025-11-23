Acasă » Știri » Descoperire macabră în toaleta trenului de pe ruta Iași–București! Poliția a fost alertată imediat

De: Anca Chihaie 23/11/2025 | 17:12
O tragedie petrecută la primele ore ale dimineții a zguduit profund întreaga comunitate din Moldova. Un tânăr de doar 26 de ani a fost găsit fără suflare în toaleta unui tren InterRegio care plecase din Iași și se îndrepta spre București. Călătoria obișnuită a devenit, în doar câteva zeci de minute, scena unui eveniment dramatic care a lăsat atât pasagerii, cât și personalul feroviar în stare de șoc.

Tânărul urcase în tren din Gara Iași, într-o atmosferă aparent obișnuită, fără să dea de înțeles că ar putea urma un gest atât de radical. La scurt timp după pornire, el s-a retras în toaleta unuia dintre vagoane. Nimeni nu bănuia că nu avea să mai iasă de acolo. Trenul continua să înainteze prin frigul dimineții, în timp ce vagonul în care se afla bărbatul rămânea tăcut, aparent la fel ca în orice altă călătorie.

Un tânăr a murit într-un tren

Momentul dramatic a venit abia când controlorul a încercat să verifice toaleta, după ce a observat că ușa era încuiată de prea mult timp. Pentru angajații CFR, astfel de situații sunt neobișnuite, însă de regulă presupun un pasager rău, leșinat sau pur și simplu neatent. Însă, după ce a reușit să deschidă ușa, acesta s-a confruntat cu o scenă care avea să oprească trenul din drum.

Garnitura a fost trasă imediat pe linie în gara Crasna, în județul Vaslui, primul loc unde intervenția echipelor de salvare ar fi putut fi posibilă. Acolo au sosit de urgență paramedicii SMURD, care au început manevrele de resuscitare. Eforturile lor au continuat minute bune, într-o încercare disperată de a reda viață tânărului, însă organismul acestuia nu a mai răspuns.

„Biroul Judeţean Poliţie Transporturi Vaslui a fost sesizat, prin apel la 112, de către şeful de tren al InterRegio 1162, care circulă pe relaţia Iaşi – Bucureşti, cu privire la faptul că a găsit un călător spânzurat, inconştient, într-una dintre băile trenului. În gara Crasna din comuna Albeşti, judeţul Vaslui, bărbatul de 26 de ani, din Vaslui, a beneficiat de manevre de resuscitare, aplicate de cadre SMURD, însă, din nefericire, a fost constatat decesul acestuia”, au precizat reprezentanţii Poliţiei judeţene Vaslui.

