Mărturia sfâșietoare a mamei tânărului care a supraviețuit tragediei din Bihor. Cât de grav a fost rănit băiatul: „Îmi spunea că o să fie bine"

Mărturia sfâșietoare a mamei tânărului care a supraviețuit tragediei din Bihor. Cât de grav a fost rănit băiatul: „Îmi spunea că o să fie bine”

De: Andreea Stăncescu 21/11/2025 | 20:03
Mărturia sfâșietoare a mamei tânărului care a supraviețuit tragediei din Bihor. Cât de grav a fost rănit băiatul: „Îmi spunea că o să fie bine”
Ce spunea Paul, tânărul care a supraviețuit, mamei sale / Sursa foto: ISU

Mama lui Paul, tânărul de 18 ani care a supraviețuit accidentului din Bihor, unde o șoferiță a încurcat pedalele,  a vorbit pentru prima dată despre momentele cumplite prin care a trecut. Prietenul băiatului a fost lovit din plin și medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. 

Accidentul s-a petrecut în curtea unui spital din Bihor, unde Paul și un amicul său, Norbert, obișnuiau să iasă pentru câteva minute la aer în timpul recuperării. Amândoi se aflau în scaune cu rotile și urmau zilnic ședințele medicale necesare pentru a-și recăpăta mobilitatea. În momentul tragediei, o fostă judecătoare în vârstă de 51 de ani ar fi greșit pedalele mașinii, confundând frâna cu accelerația, și i-a lovit în plin. Impactul a fost atât de puternic, încât tânărul, în vârstă de 28 de ani, a murit pe loc.

Mama lui Paul povestește că, deși era rănit grav și se afla întins pe asfalt, fiul ei a încercat să o liniștească.

„Când am coborât, vă dați seama că l-am găsit întins pe jos, dar era conștient și îmi spunea doar că mami, o să fie bine”, a relatat femeia.

Sursa foto: Observator

Paul a fost în ultimele luni la mai multe spitale pentru a-și recăpăta mobilitatea. El a fost rănit grav Medicii au descoperit multiple fracturi, inclusiv la nivelul bazinului, iar starea lui este în continuare critică. Cu doar câteva luni înainte, suferise o fractură de coloană în urma unui accident la piscină. În ciuda diagnosticului sever, evolua bine, ajunsese la aproximativ 50% recuperare și avea speranțe reale că va merge din nou. Acum, acesta urmează să aibă parte de noi tratamente și intervenții medicale.

Mama lui mărturisește că îl știa pe tânărul lovit de mașină de către fosta magistrată. Aceasta îl aprecia peNorbert pentru optimismul și voința lui, semn că tragedia i-a surprins pe toți.

„Ei efectiv stăteau cuminți în parcare acolo, unde ne adunam de fiecare dată să stăm, să povestim, să râdem, să mai schimbăm, să socializăm. Și în momentul când eu am auzit o bubuitură din cameră, am avut senzația că a căzut liftul. Între timp eu sunam pe fiul meu care nu putea să-mi răspundă. Eu sunt eu sunt în stare de șoc. Noi stăteam la recuperare după altă traumă. Paul era recuperau undeva la 50%. Eram în parametri în care trebuia să fie”, a declarat mama lui Paul.

