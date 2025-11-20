Acasă » Știri » Răsturnare de situație în cazul morții turiștilor din hotelul groazei, din Istanbul! Ce este substanța care i-a ucis pe bieții oameni

De: Denisa Iordache 20/11/2025 | 22:47
Răsturnare de situație în cazul morții turiștilor din hotelul groazei, din Istanbul. Sursă: social media

Răsturnare de situație în cazul persoanelor care și-au pierdut viața în Istanbul. Un cuplu și cei doi copii ai lor s-au stins din viață după ce s-au cazat într-un hotel, intoxicați cu o substanță. Despre ce ar fi vorba, de fapt? Află toate detaliile în articol!

O familie din Germania s-a dus în vacanță în Turcia, dar nimeni nu se aștepta la tragedia care avea să urmeze. Cei patru au mâncat mai multe preparate tradiționale precum midii cu orez, kokoretsi, un fel realizat din intestine de miel sau capră, cartofi umpluți și diverse deserturi locale. La puțin timp după, toți patru – mamă, tată și doi copii – au început să prezinte simptome de intoxicație alimentară și au ajuns de urgență la spital. Deși au fost externați inițial, starea lor s-a agravat, iar la cea de-a doua internare, femeia și copiii nu au mai putut fi salvați. A urmat și tatăl, care s-a stins la puțin timp după – luni seara.

Cu toate că prima ipoteză a fost moartea cauzată de o intoxicație alimentară, ancheta a scos la iveală un adevăr șocant: oamenii au fost intoxicați cu substanțe chimice folosite în hotelul unde erau cazați.

În urma controalelor efectuate în clădire, s-a descoperit că în incinta hotelului avusese loc o acțiune de dezinsecție. Se pare că, la primele cercetări, ar fi vorba despre o substanță folosită împotriva insectelor care atacă culturile de cereale. Este o soluție folosită în agricultură și este nocivă pentru oameni. Când este expus la umezeala din aer, produsul solid reacționează și eliberează fosfină, un gaz toxic pentru animale și insecte. Actuala ipoteză arată că aceste gaze ar fi ajuns în camera familiei prin ventilația hotelului.

Semnele intoxicației cu această substanță includ vărsături sau tuse cu sânge. Potrivit presei internaționale, s-a raportat că familia decedată a prezentat aceste simptome. Cavit Isik Yavuz, medic specializat în sănătate publică și de mediu la Universitatea Hacettepe, a declarat pentru DW că AlP nu este, de obicei, autorizat pentru uz casnic.

„Conform legislației turce, AlP poate fi utilizat ca produs de protecție a plantelor în spațiile de depozitare pentru produse precum cereale, grâu și porumb, dar nu în zone definite ca arii de sănătate publică, precum locuințe, hoteluri și locuri de muncă. Ministerul Sănătății [din Turcia] supraveghează utilizarea biocidelor în zonele definite drept arii de sănătate publică”, a explicat Yavuz.

Substanța folosită – AlP – se numește fosfură de aluminiu și este un compus chimic utilizat în mod obișnuit pentru a elimina dăunătorii din depozitele de cereale și pentru a preveni deteriorarea culturilor.

Potrivit presei internaționale, până în acest moment au fost arestate 11 persoane, printre care și proprietarul hotelului, doi angajați, un lucrător care se ocupă de pesticide, un vânzător de midii și un vânzător de pâine. În timp ce patru din cele șase persoane se află deja în închisoare, altele sunt doar reținute. Acuzațiile oficiale încă nu au fost făcute publice, iar ancheta continuă.

