Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3, fără să știe. Avocatul familiei rupe tăcerea și cazul se complică!

În urmă cu aproximativ o săptămână, o tragedie a zguduit o clinică stomatologică privată din București. Sara, o fetiță de numai 2 ani, a murit pe scaunul medicului, după o anestezie generală. După ce s-a început ancheta, s-a descoperit că mama micuței a făcut o ilegalitate, dar fără voia ei. Aflați ultimele detalii din ancheta tragediei din Sectorul 3!

Micuța urma să fie tratată pentru două carii, însă la scurt timp după ce a fost anesteziată, starea ei s-a agravat rapid. Nu se știe cu exactitate dacă decesul a fost provocat de anestezie, însă se suspectează că dozajul ar fi fost prea mare. În plus, micuța avea analizele mărite la ficat, dar stomatologii care au realizat anestezia au susținut că este în siguranță să o supună pe fată la intervenția cu sedare profundă. Sara a fost resuscitată de trei ori, însă, din păcate, inima ei s-a oprit definitiv.

Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic

Astăzi au început audierile părinților pentru a clarifica toate circumstanțele exacte ale incidentului. Avocatul familiei a explicat că mama a semnat consimțământul pentru sedarea fetiței, însă clinica nu era autorizată, ceea ce înseamnă că acordul nu are valoare legală. Pe scurt, femeia și-a dat acordul pe niște acte fără pic de valabilitate în fața legii, după ce și-a pus toată încrederea în cuvintele medicilor care îi mai trataseră fiica o dată. Potrivit avocatului, acel acord ar fi nul, dar rămâne de văzut ce vor decide anchetatorii.

,,Ancheta este în derulare, vom face tot ce putem, în afară de ceea ce știți. Mămica, la momentul la care a semnat acordul în vederea sedării, l-a semnat în clinica (n.r. cabinetul din Sectorul 3) care era neautorizată. O să revenim. Urmează să dea declarația mămica, a dat tatăl, e caz complicat. Aş adresa rugămintea să respectăm dreptul la durere, e devastator, cum și voi aveţi credință, să-i lăsăm să-și plângă fata. Din punct de vedere legal, acel acord nu are valoare”, a spus avocatul, conform Digi24.

Activitatea clinicii a fost suspendată

În plus, autoritățile sanitare au finalizat controlul în clinică și au descoperit mai multe nereguli administrative, inclusiv funcționarea unor cabinete la parter fără autorizație sanitară. Pe scurt, patroana clinicii funcționa ilegal cu cele 3 cabinete pe care le promova ca fiind de ultimă generație în sedarea profundă.

Ca urmare, activitatea medicală a fost suspendată, iar clinicii i-au fost aplicate sancțiuni pentru încălcarea normelor legale. Buletinul de analize al fetiței a fost făcut public, oferind detalii despre starea ei înainte de intervenția fatală, în timp ce ancheta continuă pentru a stabili responsabilitățile exacte.

