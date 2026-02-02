Acasă » Știri » Cum încălzești mașina rapid. Ce trebuie să faci ca temperatura din interior să crească imediat

De: David Ioan 02/02/2026 | 14:38
Cum încălzești mașina rapid. Ce trebuie să faci ca temperatura din interior să crească imediat
În sezonul rece, una dintre cele mai frecvente întrebări ale șoferilor este cum pot încălzi mașina cât mai repede, fără să piardă timp și fără să forțeze motorul.

Deși mulți cred că soluția este să lase mașina la ralanti câteva minute bune, specialiștii explică faptul că această practică nu doar că este ineficientă, ci poate duce și la consum inutil de combustibil.

Există însă o metodă corectă și rapidă pentru a obține confort termic în habitaclu, iar aceasta începe chiar din primele secunde după pornirea motorului.

Primul pas pentru încălzirea eficientă a mașinii este pornirea simultană a motorului și a compresorului de aer condiționat. Deși pare contraintuitiv, AC-ul ajută la dezumidificarea aerului și la eliminarea rapidă a aburului de pe geamuri, ceea ce contribuie la o încălzire mai eficientă a habitaclului.

De asemenea, temperatura trebuie setată la un nivel de confort, în jur de 20-21°C, nu la maximum, deoarece setarea extremă nu accelerează procesul, ci doar solicită inutil sistemul de climatizare.

Un alt aspect esențial este plecarea de pe loc după aproximativ 30-60 de secunde. Motorul se încălzește mult mai repede atunci când funcționează în sarcină, adică în mers, decât atunci când stă la ralanti.

Totodată, este important ca în primele minute să se ruleze la turații moderate, evitând subturarea, dar și accelerațiile puternice. Motorul trebuie lăsat să ajungă treptat la temperatura optimă de funcționare pentru a preveni uzura prematură.

Pentru a accelera încălzirea habitaclului, șoferul trebuie să dezactiveze recircularea aerului în primele minute. Aerul rece din interior trebuie evacuat, iar cel de afară, chiar dacă este rece, va fi încălzit mai eficient de sistemul de climatizare.

Ulterior, recircularea poate fi activată pentru a menține temperatura constantă. De asemenea, direcționarea fluxului de aer către parbriz și zona picioarelor contribuie la o distribuție optimă a căldurii și la dezaburirea rapidă a geamurilor.

Nu în ultimul rând, este important ca șoferul să evite forțarea motorului până când lichidul de răcire ajunge la temperatura normală de funcționare. Conducerea agresivă în primele minute poate afecta componentele interne și poate crește consumul de combustibil. O abordare calmă și progresivă este cea mai eficientă atât pentru confort, cât și pentru protejarea motorului.

