Acasă » Exclusiv » Iubita lui Adrian Norocel nu s-a uitat la bani! Cât a costat-o surpriza din Dubai și ce a găsit manelistul în hotel de ziua lui

Iubita lui Adrian Norocel nu s-a uitat la bani! Cât a costat-o surpriza din Dubai și ce a găsit manelistul în hotel de ziua lui

De: Delina Filip 02/02/2026 | 14:46
Iubita lui Adrian Norocel nu s-a uitat la bani! Cât a costat-o surpriza din Dubai și ce a găsit manelistul în hotel de ziua lui
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Adrian Norocel este îndrăgostit până peste cap de Ana, iubita lui, dar are și motive. Așa cum vă dezvăluiam recent, tânăra este femeie de afaceri și patroana restaurantului unde manelistul a cântat de numeroase ori. În plus, femeia este și darnică și atentă la detalii. Așadar, de ziua artistului, femeia i-a făcut o surpriză de proporții. Cei doi au petrecut împreună în Dubai într-o vacanță de lux. Și ce mai lux! Iată ce au făcut, la ce restaurante au mers și cât a costat totul! Mai mult, când a ajuns înapoi la hotel, artistul a rămas mască! CANCAN.RO are toate detaliile! 

Adrian Norocel a plecat într-o vacanță de vis în Dubai, dar nu singur, ci alături de domnișoara care i-a furat inima. Nu s-a ferit să ne arate că este îndrăgostit, căci a postat o fotografie cu el ciocnind un pahar de șampanie alături de o domnișoară misterioasă. În plus, manelistul s-a fotografiat îmbrăcat la patru ace cu un superb buchet de trandafiri roșii. La scurt timp, o domnișoară, pe nume Ana a publicat același buchet de flori, arătând că ea este destinatara lor. E clar că artistul este îndrăgostit lulea și acum și-a asumat relația. Dar, stați să vedeți ce gesturi a făcut și ea pentru el!

Adrian Norocel a tras lozul câștigător! Surpriza de proporții făcută de iubita lui

Adrian Norocel a împlinit 25 de ani,  motiv pentru care a fost sărbătorit cu fast. Nu a ales să facă o petrecere mare, ci a petrecut în Dubai alături de noua lui iubită. Cei doi au avut parte de momente frumoase, romantice, iar Norocel s-a dovedit a fi un gentleman. A răsfățat-o pe iubita lui cu buchete de flori și cine la restaurante scumpe, dar nici ea nu s-a lăsat mai prejos și l-a surprins cu un gest care face cât o mie de cuvinte. S-a ocupat de o cină la un local de lux cu vedere superbă la Burj Khalifa, iar pe masă era pregătit un mesaj.

„La mulți ani, Noro! Eu creez ceea ce văd, tu cânți ceea ce simți. Dacă viața ar fi un proiect, tu ai fi coloana sonoră, iar eu aș desena totul în jur”, a fost mesajul transmis de Ana iubitului ei, o aluzie la faptul că ea este creator de modă, iar el artist. 

Ana, iubita lui Adrian Norocel, i-a făcut o surpriză de milioane de ziua lui
Ana, iubita lui Adrian Norocel, i-a făcut o surpriză de milioane de ziua lui

S-au delectat cu preparate fine, șampanie și desert, într-unul dintre cele mai exclusiviste restaurante din Dubai- Urla. O cină în acest gen de local costă între 800 – 2.500 de euro, dar poate depăși și această sumă în funcție de preferințe. Dar surprizele nu s-au terminat aici!

Ce a găsit artistul când a ajuns la hotel!

Ajuns la hotelul de lux unde s-au cazat, Jw Mariott Hotel Marina Dubai, acolo unde o noapte de cazare variază între 850- 1000 de euro, Adrian Norocel a avut parte de altă surpriză colosală! Partenera lui a pregătit camera de hotel în cel mai mic detaliu. Cadă cu lumânări și flori, petale de trandafiri pe jos, baloane în cameră și un tort delicio, toate au alcătuit surpriza pregătită de Ana iubitului ei.

În mod clar, artistul traversează una dintre cele mai bune perioade ale sale pe plan sentimental. Ana este femeia pe care orice bărbat și-ar dori să o aibă la braț, dar iată că norocul a tras la Norocel.

CITEȘTE ȘI: Adrian Norocel, prima vacanță cu “titulara oficială”! Cine e domnișoara care l-a dat peste cap

ACCESEAZĂ ȘI: Adrian Norocel s-a amorezat până peste cap şi s-a dezis de familie! Ameninţări, confruntări şi jigniri ca la uşa cortului între nevastă şi amantă!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Julia Chelaru, de nerecunoscut în 2026. A lăsat România în urmă și s-a refugiat într-un paradis exotic!
Exclusiv
Julia Chelaru, de nerecunoscut în 2026. A lăsat România în urmă și s-a refugiat într-un paradis exotic!
Larisa Popa, păgubită de un fost! L-a împrumutat cu bani, dar a rămas cu buza umflată: „Are să-mi dea înapoi câteva mii de euro”
Exclusiv
Larisa Popa, păgubită de un fost! L-a împrumutat cu bani, dar a rămas cu buza umflată: „Are să-mi…
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Mediafax
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire...
Cele 6 alimente care previn cancerul, potrivit dr. Virgiliu Stroescu: „Trebuie să transformăm corpul într-un mediu în care boala să nu poată supraviețui”
Gandul.ro
Cele 6 alimente care previn cancerul, potrivit dr. Virgiliu Stroescu: „Trebuie să transformăm...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Alisha Lehmann, cea mai sexy fotbalistă din lume, își face de cap cu noul partener, Montel McKenzie
Adevarul
Alisha Lehmann, cea mai sexy fotbalistă din lume, își face de cap cu...
„Cea mai mare piață pentru prădători și pedofili”. Meta, în fața unui proces istoric pentru acuzații de exploatare a copiilor
Digi24
„Cea mai mare piață pentru prădători și pedofili”. Meta, în fața unui proces...
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat total
Mediafax
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat...
Parteneri
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
Click.ro
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea...
Un stejar contemporan cu regele Ludovic al XIV-lea, tăiat în Franţa: „Povestea nu se oprește aici”
Digi 24
Un stejar contemporan cu regele Ludovic al XIV-lea, tăiat în Franţa: „Povestea nu se oprește...
Donald Trump, reacție furioasă după Grammy 2026: Trevor Noah, „acest MC sărac, patetic și drogat. O să-l dau în judecată”
Digi24
Donald Trump, reacție furioasă după Grammy 2026: Trevor Noah, „acest MC sărac, patetic și drogat....
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât...
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Femeia „fără liceu” care dă afară 16.000 de oameni de la Amazon, inclusiv în România
go4it.ro
Femeia „fără liceu” care dă afară 16.000 de oameni de la Amazon, inclusiv în România
Povestea omului care a traversat Polul Nord pe jos!
Descopera.ro
Povestea omului care a traversat Polul Nord pe jos!
Cum va arăta următorul joc al popularei serii World of Tanks
Go4Games
Cum va arăta următorul joc al popularei serii World of Tanks
Cele 6 alimente care previn cancerul, potrivit dr. Virgiliu Stroescu: „Trebuie să transformăm corpul într-un mediu în care boala să nu poată supraviețui”
Gandul.ro
Cele 6 alimente care previn cancerul, potrivit dr. Virgiliu Stroescu: „Trebuie să transformăm corpul într-un...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ei l-au înlocuit pe Cătălin Măruță, la Pro TV! Ce se difuzează începând cu 9 februarie 2026, ...
Ei l-au înlocuit pe Cătălin Măruță, la Pro TV! Ce se difuzează începând cu 9 februarie 2026, de la orele 14:00 și 15:00
Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: ”Vă promit că o să vă placă!”
Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: ”Vă promit că o să vă placă!”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 3 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 3 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Viorica Dăncilă
Zodia care va afla un adevăr dureros despre partenerul de viață, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care va afla un adevăr dureros despre partenerul de viață, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Doliu în muzică! O artistă a murit după ce a fost mușcată de șarpe. Clinica medicală nu avea ...
Doliu în muzică! O artistă a murit după ce a fost mușcată de șarpe. Clinica medicală nu avea antidotul pe stoc
Ce s-a întâmplat la 5 zile după ce un pensionar din Italia s-a căsătorit cu badanta lui, mult mai ...
Ce s-a întâmplat la 5 zile după ce un pensionar din Italia s-a căsătorit cu badanta lui, mult mai tinerică
Vezi toate știrile
×