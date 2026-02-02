Iubita lui Adrian Norocel nu s-a uitat la bani! Cât a costat-o surpriza din Dubai și ce a găsit manelistul în hotel de ziua lui

Adrian Norocel este îndrăgostit până peste cap de Ana, iubita lui, dar are și motive. Așa cum vă dezvăluiam recent, tânăra este femeie de afaceri și patroana restaurantului unde manelistul a cântat de numeroase ori. În plus, femeia este și darnică și atentă la detalii. Așadar, de ziua artistului, femeia i-a făcut o surpriză de proporții. Cei doi au petrecut împreună în Dubai într-o vacanță de lux. Și ce mai lux! Iată ce au făcut, la ce restaurante au mers și cât a costat totul! Mai mult, când a ajuns înapoi la hotel, artistul a rămas mască! CANCAN.RO are toate detaliile!

Adrian Norocel a plecat într-o vacanță de vis în Dubai, dar nu singur, ci alături de domnișoara care i-a furat inima. Nu s-a ferit să ne arate că este îndrăgostit, căci a postat o fotografie cu el ciocnind un pahar de șampanie alături de o domnișoară misterioasă. În plus, manelistul s-a fotografiat îmbrăcat la patru ace cu un superb buchet de trandafiri roșii. La scurt timp, o domnișoară, pe nume Ana a publicat același buchet de flori, arătând că ea este destinatara lor. E clar că artistul este îndrăgostit lulea și acum și-a asumat relația. Dar, stați să vedeți ce gesturi a făcut și ea pentru el!

Adrian Norocel a tras lozul câștigător! Surpriza de proporții făcută de iubita lui

Adrian Norocel a împlinit 25 de ani, motiv pentru care a fost sărbătorit cu fast. Nu a ales să facă o petrecere mare, ci a petrecut în Dubai alături de noua lui iubită. Cei doi au avut parte de momente frumoase, romantice, iar Norocel s-a dovedit a fi un gentleman. A răsfățat-o pe iubita lui cu buchete de flori și cine la restaurante scumpe, dar nici ea nu s-a lăsat mai prejos și l-a surprins cu un gest care face cât o mie de cuvinte. S-a ocupat de o cină la un local de lux cu vedere superbă la Burj Khalifa, iar pe masă era pregătit un mesaj.

„La mulți ani, Noro! Eu creez ceea ce văd, tu cânți ceea ce simți. Dacă viața ar fi un proiect, tu ai fi coloana sonoră, iar eu aș desena totul în jur”, a fost mesajul transmis de Ana iubitului ei, o aluzie la faptul că ea este creator de modă, iar el artist.

S-au delectat cu preparate fine, șampanie și desert, într-unul dintre cele mai exclusiviste restaurante din Dubai- Urla. O cină în acest gen de local costă între 800 – 2.500 de euro, dar poate depăși și această sumă în funcție de preferințe. Dar surprizele nu s-au terminat aici!

Ce a găsit artistul când a ajuns la hotel!

Ajuns la hotelul de lux unde s-au cazat, Jw Mariott Hotel Marina Dubai, acolo unde o noapte de cazare variază între 850- 1000 de euro, Adrian Norocel a avut parte de altă surpriză colosală! Partenera lui a pregătit camera de hotel în cel mai mic detaliu. Cadă cu lumânări și flori, petale de trandafiri pe jos, baloane în cameră și un tort delicio, toate au alcătuit surpriza pregătită de Ana iubitului ei.

În mod clar, artistul traversează una dintre cele mai bune perioade ale sale pe plan sentimental. Ana este femeia pe care orice bărbat și-ar dori să o aibă la braț, dar iată că norocul a tras la Norocel.

