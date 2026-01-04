Acasă » Știri » Artistul din România care se retrage temporar din muzică: ”Din motive medicale, nu mai pot prelua evenimente noi”

Artistul din România care se retrage temporar din muzică: "Din motive medicale, nu mai pot prelua evenimente noi"

04/01/2026
Adrian Norocel se retrage
Adrian Norocel, unul dintre cei mai solicitați maneliști ai ultimilor ani, își restrânge temporar activitatea artistică, după o vară în care s-a aflat constant în topurile de popularitate și a avut un program extrem de aglomerat. Decizia vine într-un moment de vârf al carierei sale, când numele său a fost prezent pe afișele celor mai importante evenimente private și publice din țară, iar piesele sale au înregistrat cifre ridicate de vizualizări și difuzări. 

Chiar dacă agenda sa va fi semnificativ redusă, artistul a decis să își respecte angajamentele deja asumate. Astfel, evenimentul programat pentru data de 8 ianuarie 2026 rămâne confirmat și va fi onorat conform planificării inițiale. Acest eveniment este considerat o prioritate, iar pregătirile vor continua astfel încât nivelul de profesionalism și calitate să fie menținut.

Artistul a fost nevoit să ia această hotărâre din motive medicale, care impun o perioadă de repaus și limitarea activităților solicitante. În acest context, Adrian Norocel nu va mai putea prelua evenimente noi în perioada următoare, alegând să se concentreze pe refacere și pe menținerea unei stări de sănătate care să îi permită revenirea în condiții optime.

„Stimați colaboratori,
Vă scriu cu sinceritate şi respect pentru a vă anunța că, din motive medicale, sunt nevoit să îmi restrâng temporar activitatea și să nu mai pot prelua evenimente noi în perioada următoare.
Cu toate acestea, doresc să vă asigur că evenimentul programat pentru data de 8 ianuarie 2026 rămâne valabil şi va fi onorat cu aceeaşi implicare şi seriozitate cu care v-am obişnuit.
Această pauză este necesară pentru a putea reveni în curând în cea mai bună formă, astfel încât fiecare eveniment pe care îl realizez să rămână la nivelul de calitate şi profesionalism pe care îl meritaţi.
Vă mulțumesc din suflet pentru înțelegere, susţinere şi răbdare. Reluarea activităţii este prevăzută începând cu luna februarie 2026.
Cu recunoştinţă şi respect, Adrian Norocel”, a transmis artistul.

Pauza anunțată este una temporară și face parte dintr-o strategie de protejare a sănătății pe termen lung. După o perioadă intensă, marcată de numeroase apariții scenice, deplasări frecvente și un ritm alert de muncă, artistul a ales să încetinească pentru a evita complicații care ar putea afecta cariera sa în viitor. Decizia este văzută de mulți din industrie ca una responsabilă, mai ales într-un domeniu în care presiunea publicului și a succesului poate duce adesea la suprasolicitare.

Cu doar puțin timp înainte de acest anunț, un alt nume important al manelelor a luat o decizie similară. Sorinel Copilul de Aur a făcut cunoscut faptul că se retrage temporar din activitatea artistică, invocând, la rândul său, motive medicale. (VEZI AICI)

