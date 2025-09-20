Adrian Norocel s-a amorezat până peste cap şi s-a dezis de familie! Ameninţări, confruntări şi jigniri ca la uşa cortului între nevastă şi amantă!

Adrian Norocel se bucură de un succes răsunător în plan profesional, dar nu s-ar putea spune același lucru și despre viața personală. Cunoscutul manelist a ajuns în centrul unui scandal amoros, după ce mama copilului său l-a prins cu „mâța-n sac”. Cântăreţul s-a îndrăgostit până peste cap de o tânără brunetă şi a uitat complet de familia pe care şi-o construise alături de Andreea. CANCAN.RO are toate detaliile poveştii!

Adrian Norocel s-a făcut remarcat în industria muzicală în urmă cu câţiva ani, însă succesul l-a dus, spun sursele noastre, pe un drum greşit. Faima pe care a obţinut-o, ce-i drept cu multă muncă, a venit la pachet cu tentaţii greu de stăpânit. Printre concerte, dedicații și petreceri de pomină, manelistul ar fi uitat de liniștea căminului și a căzut în ispită. Situaţia nu ar fi fost atât de dramatică însă, dacă ar fi fost doar o aventură pasageră. Dar lucrurile sunt cât se poate de serioase, iar de câteva luni, manelistul ar fi rupt orice legătură cu familia, inclusiv cu copilul său de doar doi ani.

Adrian Norocel s-a dezis de familie pentru Anais

Surse din anturajul manelistului au povestit pentru CANCAN.RO că partenera oficială, Andreea, a aflat de idila acestuia şi i-a cerut explicaţii. Adrian Norocel ar fi negat iniţial, însă tânăra a făcut investigaţii până a ajuns direct la sursă. Mai concret la amantă. A aflat cine este tânăra, a invitat-o inclusiv în apartamentul unde locuieşte cu artistul, i-ar fi confruntat pe amândoi cu speranţa că Anais o să îi lase bărbatul în pace. Din nefericire pentru Andreea, acest lucru nu s-a întâmplat.

Discuţiile au continuat, dar şi relaţia dintre amantă şi manelist. Ajunsă la disperare, femeia a mers chiar şi la poarta „rivalei” ca să discute cu ea, dar fără succes. De cum a văzut-o, Anais i-ar fi adresat cuvinte jignitoare, ba chiar ar fi scos din maşină o macetă să o intimideze!

Mai mult decât atât, Norocel a rupt orice legătură cu femeia care i-a dăruit un copil, dar şi cu micuţa lor. Deşi spune că se ocupă în continuare de creşterea fetiţei, aceleaşi surse dezvăluie că lucrurile nu stau deloc aşa. Recent, tatăl artistului s-a căsătorit, iar la eveniment, Adrian Norocel s-a prezentat cu Anais, ba chiar a aruncat cu bani la lăutari întreaga seară, arătând cât este de fericit în noua sa relaţie. Toate acestea, în timp ce Andreea îşi creşte singură copilul şi munceşte din greu pentru ca micuţa să nu ducă lipsă de nimic!

