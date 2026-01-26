Adrian Norocel, prima vacanță cu “titulara oficială”! Cine e domnișoara care l-a dat peste cap

Adrian Norocel a spus că se retrage o perioadă din muzică, decizie cruntă pentru fanii lui. Artistul a fost nevoit să ia această hotărâre din motive medicale, care impun o perioadă de repaus și limitarea activităților solicitante. Dar, dacă profesional a primit o lovitură puternică, destinul l-a recompensat pe Adrian Norocel pe parte personală. Spunem asta pentru că de la o vreme artistul pare să-și fi găsit jumătatea. Au bifat și prima vacanță împreună, într-o destinație de vis, iar tânăra care i-a pus capac nu este străină de lumea mondenă. CANCAN.RO are toate detaliile.

Se spune că atunci când ți se închide o ușă, alta se va deschide, și este și cazul lui Adrian Norocel. După ce a decis să ia o pauză de la activitatea muzicală din motive medicale, manelistul se pare că s-a concentrat pe viața personală. Și, știți cum se spune că acolo unde te lovește viața mai tare, apare și pansamentul perfect. În cazul lui Adrian Norocel, pansamentul pare să fie brunet, elegant și cu gusturi rafinate. Artistul n-a stat mult pe gânduri și, profitând de pauza forțată de pe scenă, și-a mutat atenția spre un alt „proiect” important: fericirea personală. Iar rezultatele nu s-au lăsat așteptate.

După retragerea din muzică, a dat norocul pentru Adrian Norocel!

După ce a anunțat retragerea lui din muzică, Adrian Norocel se pare că și-a găsit jumătatea. Dacă pe plan profesional lucrurile nu au fost la superlativ, pe plan personal treaba merge ca unsă. Spunem asta căci se pare că pe Adrian Norocel l-a săgetat Cupidon, iar de data aceasta nu a trimis săgeți la nimereală, ci direct la țintă. Și de data aceasta se pare că ea este titulara oficială, nu ca alte dăți când artistul jongla cu femeile din viața lui (vezi aici). Adrian Norocel a plecat într-o vacanță de vis în Dubai, dar nu singur, ci alături de domnișoara care i-a furat inima. Nu s-a ferit să ne arate că este îndrăgostit, căci a postat o fotografie cu el ciocnind un pahar de șampanie alături de o domnișoară misterioasă. În plus, manelistul s-a fotografiat îmbrăcat la patru ace cu un superb buchet de trandafiri roșii. La scurt timp, o domnișoară, pe nume Ana a publicat același buchet de flori, arătând că ea este destinatara lor.

Mai mult, dintr-o altă fotografie se poate observa că tânăra s-a fotografiat alături de Adrian Norocel, dar nu a vrut să-i dezvăluie identitatea. Dar, fiți fără grijă, căci am deslușit noi misterul fotografiei. Când pui cap la cap detaliile, lucrurile devin mai clare ca apa din piscina hotelului de cinci stele din Dubai. Acum, mai rămâne doar un alt mister de dedus: cine este tânăra care l-a cucerit iremediabil pe artist?! Vă spunem așa: Are cu ce, iar cei doi s-au cunoscut într-un mediu profesional.

Iată cine îi face zilelele frumoase celebrului artist

O cheamă Ana, este femeie de afaceri și l-a cucerit iremediabil pe artist. Este de înțeles, căci atuurile fizice se văd din prima, dar să știți că tânăra este și independentă. A lansat o linie de haine destul de populară, semn că domnișoara are și stil. Este totodată și patroana restaurantului unde Adrian Norocel a cântat de numeroase ori și a făcut bani frumoși, semn că norocelul a tras la manelist. Sau, ditamai norocul, căci Ana pare femeia la care visează orice bărbat, însă doar Adrian a tras lozul câștigător.

